Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Представники ТЦК мобілізували студента: суд скасував рішення

Представники ТЦК мобілізували студента: суд скасував рішення

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 10:02
Представники ТЦК мобілізували студента: суд скасував рішення
Чоловік в ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Представники територіального центру комплектування у травні минулого року мобілізували студента. Він звернувся до адвокатів, які звернулися до суду. У постанові йдеться, що мобілізацію скасували.

Про це повідомив військовий адвокат Роман Лихачов, передає Новини.LIVE.

Мобілізація студента

Попри те, що чоловік неодноразово показував представникам ТЦК та СП студентський квиток як підтвердження права на відстрочку, його все одно скерували на проходження військової служби. 

Зі скаргою на дії ТЦК мобілізований звернувся до суду. Команда адвокатів домоглася рішення першої інстанції, яким було зобов’язано звільнити чоловіка з військової служби.

Водночас військова частина подала апеляцію, стверджуючи, що законодавство не передбачає такої підстави для звільнення, як "незаконна мобілізація".

Читайте також:

Апеляційний суд дійшов висновку, що належним і ефективним способом захисту прав мобілізованого студента є його виключення зі списків особового складу військової частини.

Рішення окружного адміністративного суду було залишено без змін.

"Відтепер наш клієнт очікує видачі наказу про звільнення його зі служби", — повідомив Лихачов.

Фактично суд визнав, що статус студента на момент мобілізації може мати визначальне значення навіть у випадку, коли особу вже зараховано до військової частини.

При цьому вирішальним доказом є документи, що підтверджують право на відстрочку саме на дату призову.

Як писали Новини.LIVE, суд визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення громадянина до списку порушників військового обліку. У висновку йдеться, що відомості про таке порушення не можуть відображатися в застосунку "Резерв+" без належного оформлення адміністративного провадження.

Раніше суд скасував мобілізацію чоловіка, який засуджений за злочин проти основ нацбезпеки України. Військову частину зобовʼязали звільнити його зі служби.

мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації