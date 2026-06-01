Представники ТЦК мобілізували студента: суд скасував рішення

Чоловік в ТЦК.

Представники територіального центру комплектування у травні минулого року мобілізували студента. Він звернувся до адвокатів, які звернулися до суду. У постанові йдеться, що мобілізацію скасували.

Про це повідомив військовий адвокат Роман Лихачов, передає Новини.LIVE.

Мобілізація студента

Попри те, що чоловік неодноразово показував представникам ТЦК та СП студентський квиток як підтвердження права на відстрочку, його все одно скерували на проходження військової служби.

Зі скаргою на дії ТЦК мобілізований звернувся до суду. Команда адвокатів домоглася рішення першої інстанції, яким було зобов’язано звільнити чоловіка з військової служби.

Водночас військова частина подала апеляцію, стверджуючи, що законодавство не передбачає такої підстави для звільнення, як "незаконна мобілізація".

Апеляційний суд дійшов висновку, що належним і ефективним способом захисту прав мобілізованого студента є його виключення зі списків особового складу військової частини.

Рішення окружного адміністративного суду було залишено без змін.

"Відтепер наш клієнт очікує видачі наказу про звільнення його зі служби", — повідомив Лихачов.

Фактично суд визнав, що статус студента на момент мобілізації може мати визначальне значення навіть у випадку, коли особу вже зараховано до військової частини.

При цьому вирішальним доказом є документи, що підтверджують право на відстрочку саме на дату призову.

Як писали Новини.LIVE, суд визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення громадянина до списку порушників військового обліку. У висновку йдеться, що відомості про таке порушення не можуть відображатися в застосунку "Резерв+" без належного оформлення адміністративного провадження.

Раніше суд скасував мобілізацію чоловіка, який засуджений за злочин проти основ нацбезпеки України. Військову частину зобовʼязали звільнити його зі служби.