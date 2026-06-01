Представители ТЦК мобилизовали студента: суд отменил решение

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Представители территориального центра комплектования в мае прошлого года мобилизовали студента. Он обратился к адвокатам, которые обратились в суд. В постановлении говорится, что мобилизацию отменили.

Об этом сообщил военный адвокат Роман Лихачев, передает Новини.LIVE.

Мобилизация студента

Несмотря на то, что мужчина неоднократно показывал представителям ТЦК и СП студенческий билет как подтверждение права на отсрочку, его все равно направили на прохождение военной службы.

С жалобой на действия ТЦК мобилизованный обратился в суд. Команда адвокатов добилась решения первой инстанции, которым было обязано освободить мужчину с военной службы.

В то же время воинская часть подала апелляцию, утверждая, что законодательство не предусматривает такого основания для увольнения, как "незаконная мобилизация".

Читайте также:

Апелляционный суд пришел к выводу, что надлежащим и эффективным способом защиты прав мобилизованного студента является его исключение из списков личного состава воинской части.

Решение окружного административного суда было оставлено без изменений.

"Отныне наш клиент ожидает выдачи приказа об увольнении его со службы", — сообщил Лихачев.

Фактически суд признал, что статус студента на момент мобилизации может иметь определяющее значение даже в случае, когда лицо уже зачислено в воинскую часть.

При этом решающим доказательством являются документы, подтверждающие право на отсрочку именно на дату призыва.

Как писали Новини.LIVE, суд признал противоправными действия ТЦК по внесению гражданина в список нарушителей воинского учета. В заключении говорится, что сведения о таком нарушении не могут отображаться в приложении "Резерв+" без надлежащего оформления административного производства.

Ранее суд отменил мобилизацию мужчины, который осужден за преступление против основ нацбезопасности Украины. Воинскую часть обязали уволить его со службы.