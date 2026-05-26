ТЦК на Волыни мобилизовал мужчину с отсрочкой: суд отменил призыв

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал мужчину и зачислил его в воинскую часть, хотя он имел отсрочку по уходу за дедушкой с инвалидностью второй группы. Суд признал незаконным это решение и обязал уволить мужчину с военной службы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Как установил суд, на момент мобилизации мужчина имел действующую отсрочку до августа 2026 года. Ее предоставили из-за постоянного ухода за дедушкой, который нуждается в посторонней помощи. Вто же время в марте 2026 года комиссия ТЦК отменила предыдущее решение об отсрочке.

В материалах дела были документы об инвалидности дедушки, заключения врачей о необходимости постоянного ухода, а также подтверждение, что мать истца сама нуждается в помощи, а другой родственник проходит военную службу.

В ТЦК объясняли отмену отсрочки тем, что у мужчины якобы были другие родственники, которые могли ухаживать за дедушкой. Однако в суде выяснили, что одна из родственниц проживает в Германии, а другой внук служит в армии по мобилизации.

Суд также обратил внимание на нарушение процедуры, поскольку мужчину должным образом не уведомили об отмене отсрочки, а решение о ее отмене, прохождении ВВК и мобилизации приняли фактически в один день.

Решение суда

В результате Волынский окружной административный суд отменил решение ТЦК, признал незаконными мобилизацию и заключение ВВК, а также обязал воинскую часть уволить мужчину со службы.

