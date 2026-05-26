ТЦК на Волині мобілізував чоловіка з відстрочкою: суд скасував призов

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізував чоловіка та зарахував його до військової частини, хоча він мав відстрочку за доглядом дідуся з івалідністю другої групи. Суд визнав незаконним це рішення та зобов'язав звільнити чоловіка з військової служби.

Деталі справи

Як встановив суд, на момент мобілізації чоловік мав чинну відстрочку до серпня 2026 року. Її надали через постійний догляд за дідусем, який потребує сторонньої допомоги. Водночас у березні 2026 року комісія ТЦК скасувала попереднє рішення про відстрочку.

У матеріалах справи були документи про інвалідність дідуся, висновки лікарів про необхідність постійного догляду, а також підтвердження, що мати позивача сама потребує допомоги, а інший родич проходить військову службу.

У ТЦК пояснювали скасування відстрочки тим, що у чоловіка нібито були інші родичі, які могли доглядати за дідусем. Однак у суді з’ясували, що одна з родичок проживає у Німеччині, а інший онук служить у війську за мобілізацією.

Суд також звернув увагу на порушення процедури, оскільки чоловіка належним чином не повідомили про скасування відстрочки, а рішення про її скасування, проходження ВЛК та мобілізацію ухвалили фактично в один день.

Рішення суду

У результаті Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК, визнав незаконними мобілізацію та висновок ВЛК, а також зобов’язав військову частину звільнити чоловіка зі служби.

