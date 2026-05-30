ТЦК мобилизовал осужденного за препятствование ВСУ: суд отменил призыв

Мужчины в ТЦК. Фото: УНИАН

В территориальный центр комплектования доставили мужчину, который осужден за преступление против основ нацбезопасности Украины. Суд признал мобилизацию незаконной и обязал воинскую часть уволить его со службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

В марте сотрудники ТЦК задержали волынянина в Белой Церкви и доставили в центр комплектования, где его поставили на воинский учет, повторно направили на ВВК и мобилизовали.

Мужчина обжаловал свой призыв в суде, считая его незаконным, поскольку на тот момент уже имел действующий приговор за преступление против основ национальной безопасности Украины.

Известно, что в феврале Старовыжевский районный суд признал его виновным за препятствование законной деятельности ВСУ и назначил пять лет лишения свободы, одновременно освободив от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Читайте также:

Приговор вступил в законную силу за день до того, как мужчину доставили в ТЦК. По словам представителя истца, работникам центра комплектования сразу сообщили о судимости и предоставили копию документа. Кроме этого, еще до издания приказа о мобилизации адвокат направил в ТЦК официальный запрос, добавив копию судебного решения. В центре комплектования и воинской части не признали иск.

Что решил суд

Волынский окружной административный суд постановил, что мобилизацию провели с нарушением закона, поскольку осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины нельзя мобилизовать.

Приказы ТЦК и командира воинской части отменили. Кроме того, суд обязал воинскую часть уволить мужчину со службы и исключить его из списков личного состава.

Как писали Новини.LIVE, в Хмельницкой области мужчина во время конфликта с представителями ТЦК повредил их служебный автомобиль. Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили штраф.

Ранее на Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, который имел отсрочку по уходу за дедушкой с инвалидностью второй группы. Суд признал это решение незаконным.