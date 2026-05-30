Мужчина разбил стекло в машине ТЦК: приговор суда

Работник ТЦК проверяет документы военнообязанного.

В Городке Хмельницкой области мужчина во время конфликта с представителями ТЦК и СП повредил их служебный автомобиль. Нарушителя признали виновным в мелком хулиганстве. Суд его оштрафовал.

Об этом говорится в постановлении, которое Городокский районный суд Хмельницкой области принял 20 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Инцидент произошел днем 30 апреля. Фигурант во время общения с работниками военкомата нецензурно выражался, а затем перешел от слов к действиям: повредил заднее оконное стекло служебного автомобиля Fiat.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал. Мужчина объяснил, что поступил так, потому что считал, что военные остановили его незаконно и не имели права проверять документы. Судья назначил ему минимальный штраф — 51 гривну. Также осужденный должен уплатить 665 гривен судебного сбора. Судебное решение можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения — 30 мая оно вступает в силу.

