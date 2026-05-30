Чоловік розбив скло в автівці ТЦК: вирок суду

Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

У Городку Хмельницької області чоловік під час конфлікту із представниками ТЦК та СП пошкодив їхній службовий автомобіль. Порушника визнали винним у дрібному хуліганстві. Суд його оштрафував.

Про це йдеться в постанові, яку Городоцький районний суд Хмельницької області ухвалив 20 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Інцидент стався вдень 30 квітня. Фігурант під час спілкування із працівниками військкомату нецензурно висловлювався, а згодом перейшов від слів до дій: пошкодив заднє віконне скло службового автомобіля Fiat.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що вчинив так, бо вважав, що військові зупинили його незаконно й не мали права перевіряти документи. Суддя призначив йому мінімальний штраф — 51 гривню. Також засуджений має сплатити 665 гривень судового збору. Судове рішення можна було оскаржити впродовж десяти днів від дня проголошення — 30 травня воно набуває чинності.

