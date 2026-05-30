Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік розбив скло в автівці ТЦК: вирок суду

Чоловік розбив скло в автівці ТЦК: вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 03:32
Чоловік розбив скло в автівці ТЦК: вирок суду
Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

У Городку Хмельницької області чоловік під час конфлікту із представниками ТЦК та СП пошкодив їхній службовий автомобіль. Порушника визнали винним у дрібному хуліганстві. Суд його оштрафував.

Про це йдеться в постанові, яку Городоцький районний суд Хмельницької області ухвалив 20 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Інцидент стався вдень 30 квітня. Фігурант під час спілкування із працівниками військкомату нецензурно висловлювався, а згодом перейшов від слів до дій: пошкодив заднє віконне скло службового автомобіля Fiat.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав. Чоловік пояснив, що вчинив так, бо вважав, що військові зупинили його незаконно й не мали права перевіряти документи. Суддя призначив йому мінімальний штраф51 гривню. Також засуджений має сплатити 665 гривень судового збору. Судове рішення можна було оскаржити впродовж десяти днів від дня проголошення — 30 травня воно набуває чинності.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що на Прикарпатті підполковник ТЦК та СП мобілізував чоловіка, не перевіривши його документи. Мобілізований має інвалідність і відстрочку. Представника військкомату оштрафували на 17 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що житель Полтавщини допомагав військовозобов'язаним уникати зустрічі із групами оповіщення. У Viber-спільноті він писав про локації, де працювали працівники ТЦК і поліцейські. За перешкоджання діяльності ЗСУ суд призначив чоловіку рік іспитового строку.

Читайте також:
суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації