ТЦК мобілізував засудженого за перешкоджання ЗСУ: суд скасував призов

До територіального центру комплектування доставили чоловіка, який засуджений за злочин проти основ нацбезпеки України. Суд визнав мобілізацію незаконною та зобовʼязав військову частину звільнити його зі служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У березні співробітники ТЦК затримали волинянина у Білій Церкві та доставили до центру комплектування, де його поставили на військовий облік, повторно скерували на ВЛК та мобілізували.

Чоловік оскаржив свій призов у суді, вважаючи його незаконним, оскільки на той момент уже мав чинний вирок за злочин проти основ національної безпеки України.

Відомо, що у лютому Старовижівський районний суд визнав його винним за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та призначив п’ять років позбавлення волі, водночас звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком два роки.

Вирок набрав законної сили за день до того, як чоловіка доставили до ТЦК. За словами представника позивача, працівникам центру комплектування одразу повідомили про судимість та надали копію документа. Окрім цього, ще до видання наказу про мобілізацію адвокат направив до ТЦК офіційний запит, додавши копію судового рішення. У центрі комплектування та військовій частині не визнали позов.

Що вирішив суд

Волинський окружний адміністративний суд постановив, що мобілізацію провели із порушенням закону, оскільки засуджених за злочини проти основ нацбезпеки України не можна мобілізувати.

Накази ТЦК та командира військової частини скасували. Крім того, суд зобовʼязав військову частину звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.

Як писали Новини.LIVE, на Хмельниччині чоловік під час конфлікту з представниками ТЦК пошкодив їхній службовий автомобіль. Його визнали винним у дрібному хуліганстві та призначили штраф.

Раніше на Волині ТЦК мобілізував чоловіка, який мав відстрочку за доглядом дідуся з інвалідністю другої групи. Суд визнав це рішення незаконним.