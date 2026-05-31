Суд отменил запись ТЦК о нарушениях в "Резерв+"

"Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Донецкий окружной административный суд пришел к выводу, что действия территориального центра комплектования по внесению гражданина в перечень нарушителей воинского учета являются противоправными. Суд подчеркнул, что информация о нарушении не может отображаться в приложении "Резерв+" без надлежащего оформления административного производства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебный приговор в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Истец узнал о наличии отметки о нарушении в электронном военно-учетном документе через "Резерв+". Мужчина обратился в ТЦК, где ему объяснили, что основанием якобы стала неявка по вызову и необновление данных.

При рассмотрении дела суд не установил доказательств того, что гражданин был надлежащим образом проинформирован о вызове. В материалах также не обнаружили подтверждений вручения повестки или фиксации его отказа от ее получения.

Суд подчеркнул, что даже при наличии возможного нарушения правил воинского учета ТЦК должны действовать исключительно в рамках законодательства. Сам факт административного правонарушения должен быть надлежащим образом подтвержден процессуальными документами.

Только после выполнения этих процедур данные могут быть внесены в реестр "Оберіг" и отображаться в "Резерв+".

Отдельно суд отметил, что законодательство не допускает внесения в реестр обобщенных данных о "нарушениях" без надлежащего процессуального оформления. Такие действия противоречат принципу законности, закрепленному в статье 19 Конституции Украины.

Что решил суд

Донецкий окружной административный суд признал действия ТЦК противоправными и обязал изъять запись из реестра, а также постановил взыскать судебный сбор в пользу истца.

