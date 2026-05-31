Суд скасував запис ТЦК про порушення у “Резерв+”

Донецький окружний адміністративний суд дійшов висновку, що дії територіального центру комплектування щодо внесення громадянина до переліку порушників військового обліку є протиправними. Суд підкреслив, що інформація про порушення не може відображатися в застосунку "Резерв+" без належного оформлення адміністративного провадження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судовий вирок в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Позивач дізнався про наявність відмітки стосовно порушення в електронному військово-обліковому документі через "Резерв+". Чоловік звернувся до ТЦК, де йому пояснили, що підставою нібито стала неявка за викликом та неоновлення даних.

Під час розгляду справи суд не встановив доказів того, що громадянин був належним чином поінформований про виклик. У матеріалах також не виявили підтверджень вручення повістки або фіксації його відмови від її отримання.

Суд підкреслив, що навіть за наявності можливого порушення правил військового обліку ТЦК повинні діяти виключно в межах законодавства. Сам факт адміністративного правопорушення має бути належним чином підтверджений процесуальними документами.

Лише після виконання цих процедур дані можуть бути внесені до реєстру "Оберіг" і відображатися в "Резерв+".

Окремо суд зазначив, що законодавство не допускає внесення до реєстру узагальнених даних про "порушення" без належного процесуального оформлення. Такі дії суперечать принципу законності, закріпленому в статті 19 Конституції України.

Що вирішив суд

Донецький окружний адміністративний суд визнав дії ТЦК протиправними та зобовʼязав вилучити запис із реєстру, а також постановив стягнути судовий збір на користь позивача.

