Выбросили мужчину возле мусорника: военные ТЦК получили подозрения

Выбросили мужчину возле мусорника: военные ТЦК получили подозрения

Дата публикации 1 июня 2026 17:40
Задержанные работники ТЦК. Фото: Нацполиция

Работники ТЦК и СП выбросили возле мусорника мужчину, которого пытались мобилизовать. Происшествие произошло в Днепре, двум фигурантам объявили о подозрении.

Об этом сообщает Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Что известно о случае

Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки совершили правонарушение в отношении мужчины, которого пытались мобилизовать. Сначала его задержали и затолкали в микроавтобус.

Уже в автомобиле работники ТЦК и СП оказывали давление на мужчину и угрожали ему. Во время этого состояние мужчины ухудшилось, а работники оставили его возле свалки вместо того, чтобы оказать помощь.

Задержанный работник ТЦК. Фото: Нацполиция

Вскоре мужчину нашли в критическом состоянии и доставили в больницу. Зато двое работников ТЦК и СП перевелись в другие воинские части.

Двум подозреваемым в этом преступлении грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет

Сейчас следствие осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Как мы писали ранее, работники ТЦК и СП мобилизовали студента, несмотря на то, что он показывал студенческий билет. Мужчина обратился к адвокатам, и те, в свою очередь, добились отмены мобилизации.

Также в ТЦК и СП назвали шесть мест, где могут вручать повестки. В частности, получить документ можно по месту жительства, на работе, в общественных местах, на блокпостах и тому подобное.

Варуха Владимир - редактор
Варуха Владимир
