Главная ТЦК ТЦК может прислать повестку и вызвать человека даже с бронью

Дата публикации 31 мая 2026 06:30
Проверка документов у мужчины работником ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Украине в связи военным положением и мобилизацией призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Причем прислать повестку и вызвать в ТЦК могут даже тех, кто имеет бронь.

На вопрос, могут ли человека с бронью мобилизовать, ответ узнало "Факти ICTV", передает Новини.LIVE.

Подлежит ли мобилизации человек с бронью

Согласно законодательству Украины, работники ТЦК не могут мобилизовать граждан, у которых есть бронь или же отсрочка от мобилизации.

Однако на практике нередко возникают ситуации, когда сотрудники территориальных центров комплектования выдают повестки даже гражданам с действующей бронью. В отдельных случаях таких лиц вызывают для прохождения ВВК, а затем оформляют дальнейшее направление в воинские части, пользуясь недостаточной осведомленностью граждан о своих правах.

Нужно ли идти в ТЦК при наличии брони

Как пояснила адвокат Елена Воронкова, отсрочка либо бронь не означают исключения человека из воинского учета и не лишают его статуса военнообязанного.

Она подчеркнула, что бронь и снятие с воинского учета являются разными правовыми механизмами. Если снятие с учета прекращает соответствующие обязанности, то бронь лишь временно защищает человека от мобилизации.

Таким образом, даже люди с отсрочкой могут получать повестки и их могут вызывать в ТЦК.

По словам юристки, такой вызов далеко не всегда связан с намерением мобилизовать человека. Чаще всего речь идет о следующем:

  • уточнении персональных данных;
  • проверки информации;
  • обновлении документов.

Кроме того, гражданина могут направить на ВВК, например если ранее он имел статус ограниченно годного к службе.

Также вызов в ТЦК может быть связан с выполнением других процедур, предусмотренных действующим законодательством. Таким образом, наличие брони не отменяет обязанности взаимодействовать с системой воинского учета, однако само по себе такое бронирование остается основанием для отсрочки от мобилизации.

Как сообщало Новини.LIVE, граждане даже с бронью от мобилизации не имеют права игнорировать полученные повестки. При этом во время визита в ТЦК они должны иметь два важных документа.

Также мы писали, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ТЦК все чаще превращаются в места, где удерживают граждан.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
