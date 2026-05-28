Лубинец: ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан

Дата публикации 28 мая 2026 06:30
Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще в места, где удерживают граждан. По его словам, власть реагирует на такие случаи только после публичного резонанса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт омбудсмена Украины.

Проблема с ТЦК в Украине

Одним из примеров Лубинец назвал Белоцерковский ТЦК и СП. В частности, в конце 2025 года были предоставлены официальные рекомендации по условиям содержания военнообязанных и организации. Однако несмотря на замечания изменения начались только после огласки ситуации.

"Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. Мои официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады", — написал омбудсмен в Telegram.

Он добавил, что из-за такого же бездействия в Ужгородском ТЦК были вынуждены тоже публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

Пост Лубинца о ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, недавно Лубинец заявил, что работники ТЦК не имеют права маскироваться и надевать балаклавы. Он подчеркнул, что гражданские должны видеть, кто их останавливает.

Также он сообщил, что после смены руководства ТЦК ситуация в Хмельницкой и Кировоградской области улучшилась. Резонансных случаев там в последнее время не было.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
