Лубинец: ТЦК все чаще превращаются в места несвободы граждан

Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще в места, где удерживают граждан. По его словам, власть реагирует на такие случаи только после публичного резонанса.

Проблема с ТЦК в Украине

Одним из примеров Лубинец назвал Белоцерковский ТЦК и СП. В частности, в конце 2025 года были предоставлены официальные рекомендации по условиям содержания военнообязанных и организации. Однако несмотря на замечания изменения начались только после огласки ситуации.

"Яркий пример — посещение Белоцерковского ТЦК и СП. Мои официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады", — написал омбудсмен в Telegram.

Он добавил, что из-за такого же бездействия в Ужгородском ТЦК были вынуждены тоже публично показать нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно Лубинец заявил, что работники ТЦК не имеют права маскироваться и надевать балаклавы. Он подчеркнул, что гражданские должны видеть, кто их останавливает.

Также он сообщил, что после смены руководства ТЦК ситуация в Хмельницкой и Кировоградской области улучшилась. Резонансных случаев там в последнее время не было.