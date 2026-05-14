Омбудсмен призвал устранить популярное среди ТЦК нарушение

Дмитрий Лубинец. Фото: Государственная миграционная служба Украины

Использование балаклав работниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий недопустимо. Представители военкомата не должны маскироваться. Гражданские должны видеть, кто проверяет документы или задерживает.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Почему военнослужащие ТЦК не должны быть в балаклавах

Омбудсмен подчеркнул, что при исполнении служебных обязанностей представители военкомата должны предъявлять удостоверение и выглядеть так, чтобы их можно было идентифицировать.

"Когда лица скрыты, невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения", — отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Инцидент в Днепре

К Дмитрию Лубинцу обратилась жительница Днепра. Женщина сообщила, что на ее мужа совершила нападение группа людей в балаклавах и форменной одежде - вероятно, работников ТЦК и СП. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в больнице. В военкомате, комментируя инцидент отметили, что мужчина "'сам упал и ударился головой".

Читайте также:

По факту нанесения тяжелой травмы открыли уголовное производство (статья 128 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека требует, чтобы прокуратура провела полное и беспристрастное расследование. Проверка должна установить, придерживались ли представители ТЦК и СП требований законодательства, когда осуществляли меры оповещения.

"Эта история не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", — отметил омбудсмен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что в некоторых регионах Украины в последнее время не было конфликтов во время мобилизационных мероприятий. В частности, речь идет о Хмельницкой и Кировоградской областях. Изменения к лучшему произошли после назначения новых руководителей ТЦК и СП.

Также Новини.LIVE писал о реакции омбудсмена Дмитрия Лубенца на инцидент, который произошел в Днепре. Там люди в балаклавах и военной форме избили гражданского. Пострадавший впал в кому.