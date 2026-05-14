Омбудсмен закликав усунути популярне серед ТЦК порушення

Дмитро Лубінець.

Використання балаклав працівниками ТЦК під час мобілізаційних заходів є неприпустимим. Представники військкомату не мають маскуватися. Цивільні мають бачити, хто перевіряє документи або затримує.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Чому військовослужбовці ТЦК не мають бути в балаклавах

Омбудсмен наголосив, що під час виконання службових обов'язків представники військкомату мають пред'являти посвідчення й мати такий вигляд, щоб їх можна було ідентифікувати.

"Коли обличчя приховані, неможливо ідентифікувати осіб, які потенційно можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення", — зазначив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини.

Інцидент у Дніпрі

До Дмитра Лубінця звернулася жителька Дніпра. Жінка повідомила, що на її чоловіка скоїла напад група людей у балаклавах і форменому одязі — імовірно, працівників ТЦК та СП. Потерпілий зазнав черепно-мозкової травми. Наразі він у вкрай важкому стані перебуває в лікарні. У військкоматі, коментуючи інцидент зазначили, що чоловік "'сам упав і вдарився головою".

За фактом завдання тяжкої травми відкрили кримінальне провадження (стаття 128 Кримінального кодексу України, — Ред.). Уповноважений Верховної Ради України із прав людини вимагає, аби прокуратура провела повне та неупереджене розслідування. Перевірка має встановити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства, коли здійснювали заходи оповіщення.

"Ця історія не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають", — зазначив омбудсмен.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубинця повідомляв, що в деяких регіонах України останнім часом не було конфліктів під час мобілізаційних заходів. Зокрема, йдеться про Хмельниччину та Кіровоградщину. Зміни на краще відбулися після призначення нових керівників ТЦК та СП.

