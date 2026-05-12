Побиття і катування в ТЦК: юрист назвав статті КК для позову

Застосування фізичної сили працівниками ТЦК. Фото: varta1.com.ua

Якщо співробітники територіального центру комплектування перевищили свої повноваження у процесі перевірки документів чи мобілізації, громадянин має право подати проти них позов. Юристи пояснили, які статті Кримінального кодексу варто вказувати у позовній заяві. У деяких випадках може йтись навіть про статтю, в якій сказано про катування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Жорстоке ставлення військовослужбовців ТЦК до військовозобов’язаних

Протягом дії воєнного стану були зафіксовані випадки перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування. Про такі випадки повідомляв, зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, військовослужбовців ТЦК звинувачують у жорстокому ставленні до військовозобов’язаних громадян. Йдеться навіть про побиття, наслідками яких у деяких випадках стали навіть каліцтва громадян.

До юристів звернувся громадянин, який також поскаржився на застосування сили з боку групи оповіщення ТЦК. Спочатку, за словами чоловіка, його били і застосовували балончик зі сльозогінним газом, потім, привізши в приміщення центру, "кинули в підвал зі зв'язаними руками, поливали водою". Громадянин, якого уже мобілізували, поцікавився, за якими статтями Кримінального кодексу України він може подати позов.

Читайте також:

Статті Кримінального кодексу у позові проти ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "В цьому кричущому випадку грубого порушення закону треба негайно звертатись із заявою про кримінальні правопорушення до поліції. Але перш за все пропоную звернутись до медчастини, або зафіксувати тілесні ушкодження".

Щодо того, як правильно подавати позов, то тут, за словами Айвазяна, перш за все потрібно вказати статтю 127 КК України (катування). Юрист зазначив: "Це ключова стаття, бо описано не лише затримання, а застосування фізичного насильства, спецзасобу, зв’язування, утримання у підвалі, поливання водою, тобто дії, які можуть розцінюватися як умисне заподіяння сильного фізичного болю або моральних страждань з метою примусу, покарання або залякування".

Крім того, у таких випадках можна вказувати наступні статті Кримінального кодексу:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 146-1 (насильницьке зникнення), але лише за певних умов, додав адвокат;

ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень);

ст. 125 або 122 (тілесні ушкодження).

Крім того, у певних ситуаціях можна вказувати і ст. 371 (завідомо незаконне затримання або незаконний привід).

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що працівники одного із ТЦК побили чоловіка, за що постануть перед судом.

На Житомирщині працівники ТЦК побили військовозобов’язаного чоловіка й не відпускали його додому. Досудове розслідування завершили, тож справу скерували до суду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, як громадянин після зустрічі з ТЦК опинився у комі.

Лубінець повідомив, що до нього звернулася дружина постраждалого. Жінка розповіла, що її чоловік отримав черепно-мозкову травму після дій групи людей, яких вона вважає представниками ТЦК та СП. Наразі постраждалий перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, раніше він був у комі.