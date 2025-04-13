Перевищення повноважень з боку ТЦК - порушення законодавства під час мобілізації

Співробітники ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Законодавство суворо обмежує дії працівників територіальних центрів комплектування. Так, вони не мають право влаштовувати самовільні перевірки чи примушувати осіб з правом на відстрочку до мобілізації.

Про це розповіла юристка Тетяна Козян.

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На що працівники ТЦК не мають права

Працівники територіального центру комплектування не мають права порушувати процедуру медичного огляду військовозобов’язаного під час ВЛК.

Також їм не дозволяється примусово приводити військовозобов’язаних до ТЦК без належного судового рішення.

Перевищення повноважень співробітниками ТЦК

Перевищенням повноважень для працівників ТЦК вважається, зокрема, самовільні перевірки чи вхід до житла військовозобов’язаного без дозволу.

Крім того, перевищення — це примушування військовозобов’язаних осіб до мобілізації, якщо вони мають законне право на відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які функції виконують територіальні центри комлектування і кому підпорядковуються.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія, яка займатиметься розслідування можливих правопорушень під час роботи ТЦК.