Превышение полномочий со стороны ТЦК - нарушение законодательства во время мобилизации

Когда действия ТЦК превышают полномочия
Законодательство строго ограничивает действия работников территориальных центров комплектования. Так, они не имеют право устраивать самовольные проверки или принуждать лиц с правом на отсрочку к мобилизации.
Об этом рассказала юрист Татьяна Козян.
На что работники ТЦК не имеют права
Работники территориального центра комплектования не имеют права нарушать процедуру медицинского осмотра военнообязанного во время ВВК.
Также им не разрешается принудительно приводить военнообязанных в ТЦК без надлежащего судебного решения.
Превышение полномочий сотрудниками ТЦК
Превышением полномочий для работников ТЦК считается, в частности, самовольные проверки или вход в жилье военнообязанного без разрешения.
Кроме того, превышение — это принуждение военнообязанных лиц к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.
Напомним, мы ранее писали о том, какие функции выполняют территориальные центры комплектования и кому подчиняются.
Добавим, мы сообщали о том, что в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия, которая будет заниматься расследование возможных правонарушений во время работы ТЦК.
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