Превышение полномочий со стороны ТЦК - нарушение законодательства во время мобилизации

Сотрудники ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Законодательство строго ограничивает действия работников территориальных центров комплектования. Так, они не имеют право устраивать самовольные проверки или принуждать лиц с правом на отсрочку к мобилизации.

Об этом рассказала юрист Татьяна Козян.

Реклама

Читайте также:

На что работники ТЦК не имеют права

Работники территориального центра комплектования не имеют права нарушать процедуру медицинского осмотра военнообязанного во время ВВК.

Также им не разрешается принудительно приводить военнообязанных в ТЦК без надлежащего судебного решения.

Превышение полномочий сотрудниками ТЦК

Превышением полномочий для работников ТЦК считается, в частности, самовольные проверки или вход в жилье военнообязанного без разрешения.

Кроме того, превышение — это принуждение военнообязанных лиц к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, какие функции выполняют территориальные центры комплектования и кому подчиняются.

Добавим, мы сообщали о том, что в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия, которая будет заниматься расследование возможных правонарушений во время работы ТЦК.