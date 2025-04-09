Нардепи створили комісію, яка буде слідкувати за порушеннями з боку представників ТЦК

Процес "бусифікації". Ілюстративне фото: Скриншот

У Верховній Раді вже створена тимчасова слідча комісія, яка займатиметься розслідування можливих правопорушень під час роботи ТЦК. На основі зібраних даних комісія може сформулювати висновки, які передадуть правоохоронцям.

Про це в коментарі виданню Telegraf заявив член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності та голова ТСК Олександр Бакумов.

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Депутат наголосив, що хоча парламентські органи здійснюють контрольну функцію, вони не можуть заміняти правоохоронні органи чи суди. Слідча комісія має повноваження збирати факти, запрошувати осіб для пояснень та призначати експертизи. Отримані матеріали можуть бути передані правоохоронним органам для прийняття відповідних рішень.

За словами нардепа, такий підхід дозволяє досягти реальних наслідків, зокрема, звернення до правоохоронних органів з метою розслідування та притягнення винних до відповідальності. Крім того, Кабінет Міністрів може ухвалити відповідні акти, наприклад, застосувати дисциплінарні стягнення.

Раніше повідомлялось, що начальник Другого відділу Дубенського ТЦК Юрій Ковалюк заявив, що не пустить свого сина в армію. За його словами, через помилкову оцінку людських ресурсів багато військовослужбовців загинули, а сама мобілізація виявилася неефективною.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій пояснив, яка категорія громадян може бути мобілізована у квітні.