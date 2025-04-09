Нардепы создали комиссию, которая будет следить за нарушениями со стороны представителей ТЦК

Процесс "бусификации". Иллюстративное фото: Скриншот

В Верховной Раде уже создана временная следственная комиссия, которая будет заниматься расследованием возможных правонарушений во время работы ТЦК. На основе собранных данных комиссия может сформулировать выводы, которые передадут правоохранителям.

Об этом в комментарии изданию Telegraf заявил член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и председатель ВСК Александр Бакумов.

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Депутат отметил, что хотя парламентские органы осуществляют контрольную функцию, они не могут заменять правоохранительные органы или суды. Следственная комиссия имеет полномочия собирать факты, приглашать лиц для объяснений и назначать экспертизы. Полученные материалы могут быть переданы правоохранительным органам для принятия соответствующих решений.

По словам нардепа, такой подход позволяет достичь реальных последствий, в частности, обращение в правоохранительные органы с целью расследования и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, Кабинет Министров может принять соответствующие акты, например, применить дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что начальник Второго отдела Дубенского ТЦК Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего сына в армию. По его словам, из-за ошибочной оценки человеческих ресурсов многие военнослужащие погибли, а сама мобилизация оказалась неэффективной.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, какая категория граждан может быть мобилизована в апреле.