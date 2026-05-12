Избиение и пытки в ТЦК: юрист назвал статьи УК для иска

Избиения и пытки в ТЦК: юрист назвал статьи УК для иска

Дата публикации 12 мая 2026 17:11
Применение физической силы работниками ТЦК. Фото: varta1.com.ua

Если сотрудники территориального центра комплектования превысили свои полномочия в процессе проверки документов или мобилизации, гражданин имеет право подать против них иск. Юристы объяснили, какие статьи Уголовного кодекса следует указывать в исковом заявлении. В некоторых случаях речь может идти даже о статье, в которой сказано о пытках.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Жестокое отношение военнослужащих ТЦК к военнообязанным

В течение действия военного положения были зафиксированы случаи превышения полномочий работниками территориальных центров комплектования. О таких случаях сообщал, в частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, военнослужащих ТЦК обвиняют в жестоком отношении к военнообязанным гражданам. Речь идет даже об избиениях, последствиями которых в некоторых случаях стали даже увечья граждан.

К юристам обратился гражданин, который также пожаловался на применение силы со стороны группы оповещения ТЦК. Сначала, по словам мужчины, его избивали и применяли баллончик со слезоточивым газом, затем, привезя в помещение центра, "бросили в подвал со связанными руками, поливали водой". Гражданин, которого уже мобилизовали, поинтересовался, по каким статьям Уголовного кодекса Украины он может подать иск.

Статьи Уголовного кодекса в иске против ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "В этом вопиющем случае грубого нарушения закона надо немедленно обращаться с заявлением об уголовных правонарушениях в полицию. Но прежде всего предлагаю обратиться в медчасть, или зафиксировать телесные повреждения".

Относительно того, как правильно подавать иск, то, по словам Айвазяна, прежде всего нужно указать статью 127 УК Украины (пытки).Юрист отметил: "Это ключевая статья, потому что описано не только задержание, а применение физического насилия, спецсредства, связывание, содержание в подвале, поливание водой, то есть действия, которые могут расцениваться как умышленное причинение сильной физической боли или моральных страданий с целью принуждения, наказания или запугивания".

Кроме того, в таких случаях можно указывать следующие статьи Уголовного кодекса:

  • ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ст. 146-1 (насильственное исчезновение), но только при определенных условиях, добавил адвокат;
  • ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий);
  • ст. 125 или 122 (телесные повреждения).

Кроме того, в определенных ситуациях можно указывать и ст. 371 (заведомо незаконное задержание или незаконный привод).

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что работники одного из ТЦК избили мужчину, за что предстанут перед судом.

На Житомирщине работники ТЦК избили военнообязанного мужчину и не отпускали его домой. Досудебное расследование завершили, поэтому дело направили в суд.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, как гражданин после встречи с ТЦК оказался в коме.

Лубинец сообщил, что к нему обратилась жена пострадавшего. Женщина рассказала, что ее муж получил черепно-мозговую травму после действий группы людей, которых она считает представителями ТЦК и СП. Сейчас пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, ранее он был в коме.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
