Лубінець: ТЦК все частіше перетворюються на місця несвободи громадян

Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК та СП все частіше у місця, де утримують громадян. За його словами, влада реагує на такі випадки лише після публічного резонансу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт омбудсмана України.

Проблема з ТЦК в Україні

Одним з прикладів Лубінець назвав Білоцерківський ТЦК та СП. Зокрема, наприкінці 2025 року були надані офіційні рекомендації щодо умов утримання військовозобов'язаних та організації. Однак попри зауваження зміни почалися лише після розголосу ситуації.

"Яскравий приклад — відвідування Білоцерківського ТЦК та СП. Мої офіційні рекомендації ігнорувалися два місяці, і лише після розголосу в медіа туди наступного ж дня відправили ремонтні бригади", — написав омбудсман в Telegram.

Він додав, що через таку ж бездіяльність в Ужгородському ТЦК були змушені теж публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити відомості до ЄРДР.

Читайте також:

Пост Лубінця про ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК не мають права маскуватися та надягати балаклави. Він наголосив, що цивільні мають бачити, хто їх зупиняє.

Також він повідомив, що після зміни керівництва ТЦК ситуація у Хмельницькій та Кіровоградській області покращилась. Резонансних випадків там останнім часом не було.