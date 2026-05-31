ТЦК може надіслати повістку і викликати людину навіть із бронею

Перевірка документів у чоловіка працівником ТЦК. Фото: Львівський ОТЦК та СП

В Україні у зв'язку з воєнним станом і мобілізацією призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Причому надіслати повістку і викликати до ТЦК можуть навіть тих, хто має бронь.

На запитання, чи можуть людину з бронею мобілізувати, відповідь дізналося "Факти ICTV", передає Новини.LIVE.

Чи підлягає мобілізації людина з бронею

Згідно із законодавством України, працівники ТЦК не можуть мобілізувати громадян, у яких є бронь або ж відстрочка від мобілізації.

Однак на практиці нерідко виникають ситуації, коли співробітники територіальних центрів комплектування видають повістки навіть громадянам із чинною бронею. В окремих випадках таких осіб викликають для проходження ВЛК, а потім оформляють подальше направлення до військових частин, користуючись недостатньою поінформованістю громадян про свої права.

Чи потрібно йти до ТЦК за наявності броні

Як пояснила адвокат Олена Воронкова, відстрочка або бронь не означають виключення людини з військового обліку і не позбавляють її статусу військовозобов'язаного.

Читайте також:

Вона підкреслила, що бронь і зняття з військового обліку є різними правовими механізмами. Якщо зняття з обліку припиняє відповідні обов'язки, то бронь лише тимчасово захищає людину від мобілізації.

Таким чином, навіть люди з відстрочкою можуть отримувати повістки і їх можуть викликати до ТЦК.

За словами юристки, такий виклик далеко не завжди пов'язаний із наміром мобілізувати людину. Найчастіше йдеться про таке:

уточнення персональних даних;

перевірки інформації;

оновлення документів.

Крім того, громадянина можуть направити на ВЛК, наприклад, якщо раніше він мав статус обмежено придатного до служби.

Також виклик до ТЦК може бути пов'язаний із виконанням інших процедур, передбачених чинним законодавством. Таким чином, наявність броні не скасовує обов'язку взаємодіяти з системою військового обліку, однак саме по собі таке бронювання залишається підставою для відстрочки від мобілізації.

Як повідомляло Новини.LIVE, громадяни навіть із бронею від мобілізації не мають права ігнорувати отримані повістки. При цьому під час візиту до ТЦК вони повинні мати два важливі документи.

Також ми писали, що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, ТЦК все частіше перетворюються на місця, де утримують громадян.