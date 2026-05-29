На Волині працівники ТЦК побили батька і його 14-річного сина: нардеп

На Волині працівники ТЦК побили батька і його 14-річного сина: нардеп

Дата публікації: 29 травня 2026 23:40
На Волині працівники ТЦК побили батька і його 14-річного сина: нардеп
Працівники ТЦК. Фото: Суспільне

У Нововолинську на Волині родина заявила про побиття чоловіка з інвалідністю та його 14-річного сина людьми у військовій формі. Наразі підліток перебуває у лікарні, а правоохоронці проводять досудове розслідування обставин інциденту.

Про випадок в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

У Нововолинську люди у військовій формі побили чоловіка і його сина

За словами нардепа, інцидент стався у Волинській області, де невідомі особи у формі зайшли на територію приватного гаража та побили чоловіка і його неповнолітнього сина.

"Дуже важливо, щоби з такими бусифікаторами система правоохоронна розбиралася оперативно і давала чіткий сигнал громадянам, що такого в нашій країні далі не буде", — заявив Мазурашу.

Згодом мати та дружина потерпілих у коментарі "ТРК Аверс" повідомила, що кілька чоловіків у масках зайшли на приватну територію родини та почали вимагати документи у її чоловіка. Після цього, за її словами, виникла сутичка.

Читайте також:

Жінка розповіла, що їхній 14-річний син намагався захистити батька, однак також зазнав побиття.

"По ребрах йому понадавали, по голові надавали. У нього такі забої сильні. Завтра психолог буде з ним працювати", — повідомила мати хлопця. 

Дитячий хірург Нововолинської лікарні повідомив, що стан підлітка не є критичним. У дитини діагностували забій грудної клітки та черевної стінки, пошкоджень внутрішніх органів лікарі не виявили.

У Волинському ТЦК та СП заявили, що інформація про побиття наразі не підтверджена. Там зазначили, що всі обставини події перевіряють правоохоронці в межах досудового розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше на Волині суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який мав офіційну відстрочку через догляд за дідусем з інвалідністю ІІ групи. Попри це, ТЦК та СП мобілізував його та зарахував до військової частини.

А також стало відомо, що у Дніпрі чоловік опинився у комі після конфлікту з працівниками ТЦК під час перевірки військово-облікових документів.

побиття Волинська область ТЦК та СП ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
