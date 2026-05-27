У ТЦК відповіли, як дніпрянин опинився в комі після зустрічі з військовими

Перевірка громадянина щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: УНІАН

Мешканець Дніпра Сергій Кустодєєв опинився у комі після того, як у березні працівники ТЦК намагалися перевірити у нього військово-облікові документи. За словами його дружини Валентини, це сталося після того, как чоловіка штовхнув представник територіального центру комплектування.

Однак у ТЦК інша версія того, що сталося, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Що стало причиною трагедії у Дніпрі

У Дніпропетровську ОТЦК заявили, що інцидент стався 25 березня 2026 року на проспекті Науки. Зокрема, представники ТЦК виявили громадянина Кустодєєва, після чого представилися та попросили показати військово-облікові документи. Далі, як стверджується у відповіді, чоловік почав утікати.

"Оббігши будівельний майданчик, Сергій Кустодєєв вибіг в районі магазину "Ювілейний" та без жодного контакту з уповноваженими представниками ТЦК втратив рівновагу та впав, вдарившись об асфальт головою. Тільки після цього його наздогнали уповноважені представники ТЦК та запропонували допомогу. Звертаємо увагу, що швидку допомогу було викликано саме за ініціативи представника ТЦК ще до того, як у Сергія Кустодєєва суттєво погіршився стан здоров'я", — стверджується у відповіді ТЦК.

Також там додали, що інцидент відбувався на очах у випадкових очевидців. Крім того, слідчим передали записи з нагрудних відеореєстраторів працівників ТЦК та СП. Заявляться, що ці матеріали підтверджують викладену версію подій.

Читайте також:

Окремо у відповіді наголосили, що твердження про відсутність у Кустодєєва порушень правил військового обліку не відповідають дійсності. Заявлено, що чоловік був зареєстрований на тимчасово окупованій території, але не став на військовий облік за новим місцем проживання.

"Військовозобовʼязаний громадянин Кустодєєв раніше був зареєстрований на тимчасово окупованій території України та в порушення частин 3, 4 статті 37 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" після прибуття до нового місця проживання не став у встановлений строк на військовий облік... Крім цього, не користувався правом на відстрочку та у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відсутні відомості про визнання його непридатним за станом здоровʼя до військової служби", — йдеться у відповіді.

Резюмуючи у Дніпропетровському ОТЦК додали, що наразі не можуть розголошувати додаткові подробиці інциденту, оскільки триває досудове розслідування. Як заявляється, усі наявні матеріали за даним фактом вже передані.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами юристів, з боку ТЦК вже неодноразово фіксувалися порушення і є навіть випадки, коли вони мобілізують навіть громадян з відстрочкою. Зокрема, в одному з ТЦК видалили дані про наявність відстрочки багатодітного батька.

Також ми писали, що кілька днів тому правоохоронці викрили посадовців ТЦК, які фіктивно "мобілізували" людей. Зокрема, щоб зробити "успішне" виконання плану, вони робили статистику на померлих чи ув'язнених.