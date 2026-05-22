Міфи проти реальності: військовий розповів про ІПСО та завдання ТЦК

Віталій Мазур. Фото: armyinform.com

Негативне ставлення до представників ТЦК та СП значною мірою є результатом роботи російських інформаційних операцій. ТЦК не лише здійснюють мобілізаційні заходи. Вони надають соціальну підтримку близьким тих, хто загинув, потрапив у полон або зник безвісти.

Про це в ефірі Армія FM повідомив начальник відділення цивільно-військового співробітництва Святошинського району міста Києва ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Історія вступу до війська

Військовий зазначив, що добровільно долучився до лав захисників України ще у 2014 році:

"Не хотів сидіти на дивані. Прийшов у військкомат і сказав: "Я готовий. Відправляйте мене на фронт"".

Служити у ТЦК та СП чоловік почав, коли зазнав поранення. Раніше ж він воював на Луганщині, а на початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ.

Читайте також:

Які завдання виконують представники ТЦК

"Демонізація почалася не одразу. Була інформація, що це російська ІПСО, яка хотіла викликати відразу до військової форми", — зазначив Віталій Мазур.

Роботу ТЦК він назвав мостом між військовими та цивільними. Серед задач, які виконують представники військкомату: сповіщення сімей загиблих, зниклих, полонених, інтернованих до оформлення пенсії та одноразової грошової допомоги. До 2014 в Україні фактично не було єдиного протоколу сповіщення близьких про загибель чи зникнення воїна, потрапляння захисника України в полон. Наразі ж будь-який військовослужбовець, який долучений до роботи сповіщення, може правильно сповістити, якомога менше травмувати сім'ю та вміє надати людям допомогу.

"Кожна родина — це чиясь доля, і цей біль працівники Цивільно-військового співробітництва частково беруть на себе", — запевнив представник військкомату.

Також він додав, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП — люди після фронту та поранень.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, хто з військових потрапляє до складу груп оповіщення. У військкоматі стверджують, що це виключно учасники бойових дій. Ті, хто оформлює документи для отримання цього статусу, теж можуть працювати у ТЦК та СП, але не відповідають за оповіщення.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що групи оповіщення можуть затримувати громадян. Йдеться не лише про військовозобов'язаних, а й про призовників. Щоправда, на практиці таке відбувається рідко: призовників зазвичай не оголошують у розшук.