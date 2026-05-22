Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мифы против реальности: военный рассказал об ИПСО и задачах ТЦК

Мифы против реальности: военный рассказал об ИПСО и задачах ТЦК

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 06:35
Мифы против реальности: военный рассказал об ИПСО и задачах ТЦК
Виталий Мазур. Фото: armyinform.com

Негативное отношение к представителям ТЦК и СП в значительной степени является результатом работы российских информационных операций. ТЦК не только осуществляют мобилизационные мероприятия. Они оказывают социальную поддержку близким тех, кто погиб, попал в плен или пропал без вести.

Об этом в эфире Армия FM сообщил начальник отделения гражданско-военного сотрудничества Святошинского района города Киева ТЦК и СП Виталий Мазур, передает Новини.LIVE.

История вступления в армию

Военный отметил, что добровольно вступил в ряды защитников Украины еще в 2014 году:

"Не хотел сидеть на диване. Пришел в военкомат и сказал: "Я готов. Отправляйте меня на фронт"".

Служить в ТЦК и СП мужчина начал, когда получил ранение. Ранее же он воевал на Луганщине, а в начале полномасштабного вторжения оборонял Киев.

Читайте также:

Какие задачи выполняют представители ТЦК

"Демонизация началась не сразу. Была информация, что это российская ИПСО, которая хотела вызвать отвращение к военной форме", — отметил Виталий Мазур.

Работу ТЦК он назвал мостом между военными и гражданскими. Среди задач, которые выполняют представители военкомата: оповещение семей погибших, пропавших, пленных, интернированных к оформлению пенсии и единовременной денежной помощи. До 2014 в Украине фактически не было единого протокола оповещения близких о гибели или исчезновении воина, попадания защитника Украины в плен. Сейчас же любой военнослужащий, который приобщен к работе оповещения, может правильно известить, как можно меньше травмировать семью и умеет оказать людям помощь.

"Каждая семья — это чья-то судьба, и эту боль работники Гражданско-военного сотрудничества частично берут на себя", — заверил представитель военкомата.

Также он добавил, что большинство военнослужащих ТЦК и СП — люди после фронта и ранений.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, кто из военных попадает в состав групп оповещения. В военкомате утверждают, что это исключительно участники боевых действий. Те, кто оформляет документы для получения этого статуса, тоже могут работать в ТЦК и СП, но не отвечают за оповещение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что группы оповещения могут задерживать граждан. Речь идет не только о военнообязанных, но и о призывниках. Правда, на практике такое происходит редко: призывников обычно не объявляют в розыск.

мобилизация ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации