Мифы против реальности: военный рассказал об ИПСО и задачах ТЦК

Виталий Мазур. Фото: armyinform.com

Негативное отношение к представителям ТЦК и СП в значительной степени является результатом работы российских информационных операций. ТЦК не только осуществляют мобилизационные мероприятия. Они оказывают социальную поддержку близким тех, кто погиб, попал в плен или пропал без вести.

Об этом в эфире Армия FM сообщил начальник отделения гражданско-военного сотрудничества Святошинского района города Киева ТЦК и СП Виталий Мазур, передает Новини.LIVE.

История вступления в армию

Военный отметил, что добровольно вступил в ряды защитников Украины еще в 2014 году:

"Не хотел сидеть на диване. Пришел в военкомат и сказал: "Я готов. Отправляйте меня на фронт"".

Служить в ТЦК и СП мужчина начал, когда получил ранение. Ранее же он воевал на Луганщине, а в начале полномасштабного вторжения оборонял Киев.

Читайте также:

Какие задачи выполняют представители ТЦК

"Демонизация началась не сразу. Была информация, что это российская ИПСО, которая хотела вызвать отвращение к военной форме", — отметил Виталий Мазур.

Работу ТЦК он назвал мостом между военными и гражданскими. Среди задач, которые выполняют представители военкомата: оповещение семей погибших, пропавших, пленных, интернированных к оформлению пенсии и единовременной денежной помощи. До 2014 в Украине фактически не было единого протокола оповещения близких о гибели или исчезновении воина, попадания защитника Украины в плен. Сейчас же любой военнослужащий, который приобщен к работе оповещения, может правильно известить, как можно меньше травмировать семью и умеет оказать людям помощь.

"Каждая семья — это чья-то судьба, и эту боль работники Гражданско-военного сотрудничества частично берут на себя", — заверил представитель военкомата.

Также он добавил, что большинство военнослужащих ТЦК и СП — люди после фронта и ранений.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, кто из военных попадает в состав групп оповещения. В военкомате утверждают, что это исключительно участники боевых действий. Те, кто оформляет документы для получения этого статуса, тоже могут работать в ТЦК и СП, но не отвечают за оповещение.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что группы оповещения могут задерживать граждан. Речь идет не только о военнообязанных, но и о призывниках. Правда, на практике такое происходит редко: призывников обычно не объявляют в розыск.