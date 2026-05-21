Только участники боевых действий: ТЦК о составе групп оповещения

Сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

В состав групп оповещения отбирают только военных, имеющих статус участника боевых действий. Те, кто только оформляет документы для получения соответствующего статуса, тоже могут работать в ТЦК и СП. За оповещение они не отвечают — выполняют другие задачи.

Об этом 20 мая сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE .

Состав групп оповещения

В региональном ТЦК подчеркнули, что оповещение осуществляют военные, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие оккупанты, что совершают россияне на оккупированных территориях, какая ситуация с укомплектованностью войска. Такие люди понимают, почему те, кто пригоден к службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для отсрочки, должны приобщиться к защите Родины.

"Эти военные работают с пониманием того, что они доукомплектовывают свои бывшие подразделения, фактически позволяют хоть немного отдохнуть своим бывшим побратимам", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК и СП добавили, что те, кто не участвовал в боевых действиях, приобретут опыт по воплощению задач в боевых подразделениях после ротации.

