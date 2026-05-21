Заочно взяли на облік в чужому ТЦК: можна подати позов до суду

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Деякі військовозобов’язані громадяни можуть виявити у "Резерв+", що опинилися на військовому обліку в іншому ТЦК, не тому, де вони були взяті на облік. Це може бути або технічною помилкою, або проблемою системи загалом. Щоб виправити цю проблему, можливо, доведеться іти до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік, паперовий та електронний

Громадянин України чоловічої статі має стояти на військовому обліку після досягнення 17-річного віку. Військовим обліком громадян займаються територіальні центри комплектування.

Деякі громадяни після змін у процесі військового обліку зіткнулися із різноманітними проблемами. Це пов’язано, зокрема, із тим, що військовий облік перейшов із класичного паперового формату в електронний формат.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що він чомусь перебуває на обліку у Щастинському ТЦК (Луганська область). При цьому, наголосив чоловік, він все життя перебуває у Києві.

Опинився на обліку в сторонньому ТЦК

Громадянин поцікавився, чому так мало статися і що йому робити у такій ситуації. Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що причини можуть бути різні.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у коментарі: "Можливо, це якісь глюки у застосунку. Спробуйте перезавантажити "Резерв+".

Якщо ж проблема не є технічною, потрібно вирішувати питання по суті. Айвазян зазначив, що іноді достатньо просто надіслати заяву в ТЦК. Якщо ж це не спрацює, якщо навіть особистий візит до центру комплектування не принесе результату, підкреслив юрист, доведеться йти далі: "Вам доведеться подавати позов до адміністративного суду та оскаржувати дії ТЦК (потрібно буде вирішити якого саме, після отримання відповідей)".

Порушники військового обліку мають право сплатити штраф зі знижкою. Для цього потрібно у "Резерв+" підтвердити визнання порушення. Але після цього оскаржити штраф уже буде неможливо.

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язані, які мають законне право на відстрочку, отримують відмову від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Найдієвішим способом захистити свої права у разі безпідставної відмови можна завдяки оскарженню цього рішення у суді.