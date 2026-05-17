Підлітки мають стати на військовий облік: у ТЦК пояснили, хто саме

Ті, кому в поточному році виповнилося або виповниться 17 років, мають стати на військовий облік призовників. Йдеться про юнаків 2009 року народження. Приходити до ТЦК та СП для виконання такої вимоги необов'язково.

Про це 16 травня повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як стати на військовий облік призовників

Найбільш зручним способом постановки на облік є проходження процедури через застосунок "Резерв+". Достатньо пройти авторизацію за допомогою BankId або Дія.Підпису та оновити необхідні дані

Другий варіант — особисте звернення до ТЦК та СП за місцем проживання. У такому разі при собі потрібно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження, фото розміром 35×45 і документи про освіту. Проходити ВЛК не треба. Медичне огляд проводять безпосередньо перед початком війсовової підготовки.

Чи можуть призвати тих, хто перебуває на військовому обліку призовників

У військкоматі наголошують: постановка на військовий облік не означає, що громадянина призовуть на службу.

"Йдеться про внесення даних до державного обліку, необхідного для організації та планування оборонної системи країни", — пояснили в регіональному ТЦК та СП.

Терміни постановки на військовий облік призовників

Цьогоріч постановка триває від 1 січня до 31 липня, але військові не радять відкладати вирішення цього питання до останнього дня.

"Своєчасне проходження процедури допоможе уникнути адміністративної відповідальності та забезпечить актуальність облікових даних", — наголосили у ТЦК та СП.

