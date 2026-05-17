Подростки должны стать на воинский учет: в ТЦК объяснили, кто именно

Мужчины в помещении ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

Те, кому в текущем году исполнилось или исполнится 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Речь идет о юношах 2009 года рождения. Приходить в ТЦК и СП для выполнения такого требования необязательно.

Об этом 16 мая сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как стать на воинский учет призывников

Наиболее удобным способом постановки на учет является прохождение процедуры через приложение "Резерв+". Достаточно пройти авторизацию с помощью BankId или Дія.Підпису и обновить необходимые данные

Второй вариант — личное обращение в ТЦК и СП по месту жительства. В таком случае при себе нужно иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении, фото размером 35×45 и документы об образовании. Проходить ВВК не надо. Медицинский осмотр проводят непосредственно перед началом военной подготовки.

Могут ли призвать тех, кто находится на воинском учете призывников

В военкомате отмечают: постановка на воинский учет не означает, что гражданина призовут на службу.

Читайте также:

"Речь идет о внесении данных в государственный учет, необходимый для организации и планирования оборонной системы страны", — побъяснили в региональном ТЦК и СП.

Сроки постановки на воинский учет призывников

В этом году постановка длится с 1 января до 31 июля, но военные не советуют откладывать решение этого вопроса до последнего дня.

"Своевременное прохождение процедуры поможет избежать административной ответственности и обеспечит актуальность учетных данных", — отметили в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что за нарушение правил воинского учета можно получить штраф от ТЦК и СП. Речь идет о 17 тысячах гривен. Правда, при определенном условии можно оплатить только половину суммы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" объяснял, как обжаловать незаконное восстановление на воинском учете. Прежде всего надо обратиться в ТЦК и СП. Если же решить вопрос не удастся, можно подать иск в суд.