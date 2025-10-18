Как оплатить штраф от ТЦК онлайн - сроки

Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф онлайн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право платить штраф за нарушение воинского учета онлайн. А территориальный центр комплектования должен принять соответствующее решение в течение трех дней после получения заявления гражданина.

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Как получить право на уплату штрафа онлайн

В Украине появилась возможность платить штраф за нарушение воинского учета онлайн.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как именно это можно сделать.

Для начала нужно в "Резерв+" зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

Когда ТЦК должен принять решение

После этого территориальный центр комплектования должен принять решение по этому заявлению.

"В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении", — подчеркнули в Минобороны.

После этого, если ТЦК принимает соответствующее решение и направляет постановление, гражданин имеет право на уплату штрафа в размере 8500 гривен.

На это военнообязанному гражданину предоставляется 20 дней.

