Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Уплата штрафа онлайн — сколько времени у ТЦК есть на решение

Уплата штрафа онлайн — сколько времени у ТЦК есть на решение

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 06:30
обновлено: 15:18
Как оплатить штраф от ТЦК онлайн - сроки
Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф онлайн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право платить штраф за нарушение воинского учета онлайн. А территориальный центр комплектования должен принять соответствующее решение в течение трех дней после получения заявления гражданина.

Об этом сообщали в Министерстве обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Как получить право на уплату штрафа онлайн

В Украине появилась возможность платить штраф за нарушение воинского учета онлайн.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как именно это можно сделать.

Для начала нужно в "Резерв+" зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

Когда ТЦК должен принять решение

После этого территориальный центр комплектования должен принять решение по этому заявлению.

"В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении", — подчеркнули в Минобороны.

После этого, если ТЦК принимает соответствующее решение и направляет постановление, гражданин имеет право на уплату штрафа в размере 8500 гривен.

На это военнообязанному гражданину предоставляется 20 дней.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации