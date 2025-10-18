Як сплатити штраф від ТЦК онлайн - терміни

Застосунок "Резерв+", де можна сплатити штраф онлайн. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовозобов’язаний громадянин має право сплачувати штраф за порушення військового обліку онлайн. А територіальний центр комплектування повинен ухвалити відповідне рішення протягом трьох днів після отримання заяви громадянина.

Про це повідомляли у Міністерстві оборони України.

Як отримати право на сплату штрафу онлайн

В Україні з’явилася можливість сплачувати штраф за порушення військового обліку онлайн.

У Міністерстві оборони України пояснили, як саме це можна зробити.

Для початку потрібно в "Резерв+" зайти в розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення.

Коли ТЦК має ухвалити рішення

Після цього територіальний центр комплектування має ухвалити рішення по цій заяві.

"Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення", — підкреслили у Міноборони.

Після цього, якщо ТЦК ухвалює відповідне рішення і надсилає постанову, громадянин має право на сплату штрафу у розмірі 8500 гривень.

На це військовозобов’язаному громадянину надається 20 днів.

