Головна ТЦК Адмінсуд проти ТЦК — скільки часу триває розгляд справи

Адмінсуд проти ТЦК — скільки часу триває розгляд справи

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 00:30
Суд проти ТЦК - тривалість судового розгляду
Судове засідання. Фото: прокуратура міста Києва

Громадяни України мають право подати позов до суду проти територіального центру комплектування. Юристи пояснили, на який час потрібно розраховувати у такій ситуації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Позовна заява проти ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення територіального центру комплектування, яке йому здаватиметься незаконним чи неточним.

Оскарження рішення ТЦК може відбуватися як в досудовому, так і в судовому порядку.

"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру", — пояснив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із розшуком військовозобов’язаного громадянина.

Юрист додав, що в українських судах уже була зафіксована позитивна для позивачів практика.

Терміни судового розгляду

Айвазян також пояснив, як довго може тривати судовий розгляд таких справ проти ТЦК.

"Щодо строків розгляду справи в суді, то треба розраховувати мінімум на два-три місяці у суді першої інстанції", — наголосив адвокат.

Крім того, сторона, яка програє суд першої інстанції, матиме право подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як в 2026 році змінилися ставки судового збору.

Додамо, ми повідомляли про те, як самостійно подати в суд на ТЦК.

суд військовий облік позов ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
