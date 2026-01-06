Суд проти ТЦК - тривалість судового розгляду

Адмінсуд проти ТЦК — скільки часу триває розгляд справи
Громадяни України мають право подати позов до суду проти територіального центру комплектування. Юристи пояснили, на який час потрібно розраховувати у такій ситуації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Позовна заява проти ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення територіального центру комплектування, яке йому здаватиметься незаконним чи неточним.
Оскарження рішення ТЦК може відбуватися як в досудовому, так і в судовому порядку.
"У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру", — пояснив адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із розшуком військовозобов’язаного громадянина.
Юрист додав, що в українських судах уже була зафіксована позитивна для позивачів практика.
Терміни судового розгляду
Айвазян також пояснив, як довго може тривати судовий розгляд таких справ проти ТЦК.
"Щодо строків розгляду справи в суді, то треба розраховувати мінімум на два-три місяці у суді першої інстанції", — наголосив адвокат.
Крім того, сторона, яка програє суд першої інстанції, матиме право подати апеляцію на це рішення.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як в 2026 році змінилися ставки судового збору.
Додамо, ми повідомляли про те, як самостійно подати в суд на ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!