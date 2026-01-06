Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Админсуд против ТЦК — сколько времени длится рассмотрение дела

Админсуд против ТЦК — сколько времени длится рассмотрение дела

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 00:30
Суд против ТЦК - продолжительность судебного разбирательства
Судебное заседание. Фото: прокуратура города Киева

Граждане Украины имеют право подать иск в суд против территориального центра комплектования. Юристы объяснили, на какое время нужно рассчитывать в такой ситуации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Исковое заявление против ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение территориального центра комплектования, которое ему покажется незаконным или неточным.

Обжалование решения ТЦК может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке.

"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра", — пояснил адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с розыском военнообязанного гражданина.

Юрист добавил, что в украинских судах уже была зафиксирована положительная для истцов практика.

Сроки судебного разбирательства

Айвазян также объяснил, как долго может длиться судебное разбирательство таких дел против ТЦК.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то надо рассчитывать минимум на два-три месяца в суде первой инстанции", — отметил адвокат.

Кроме того, сторона, которая проиграет суд первой инстанции, будет иметь право подать апелляцию на это решение.

Напомним, мы ранее писали о том, как в 2026 году изменились ставки судебного сбора.

Добавим, мы сообщали о том, как самостоятельно подать в суд на ТЦК.

суд военный учет иск ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации