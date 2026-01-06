Суд против ТЦК - продолжительность судебного разбирательства

Судебное заседание. Фото: прокуратура города Киева

Граждане Украины имеют право подать иск в суд против территориального центра комплектования. Юристы объяснили, на какое время нужно рассчитывать в такой ситуации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Исковое заявление против ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение территориального центра комплектования, которое ему покажется незаконным или неточным.

Обжалование решения ТЦК может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке.

"В случае, когда ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра", — пояснил адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с розыском военнообязанного гражданина.

Юрист добавил, что в украинских судах уже была зафиксирована положительная для истцов практика.

Сроки судебного разбирательства

Айвазян также объяснил, как долго может длиться судебное разбирательство таких дел против ТЦК.

"Относительно сроков рассмотрения дела в суде, то надо рассчитывать минимум на два-три месяца в суде первой инстанции", — отметил адвокат.

Кроме того, сторона, которая проиграет суд первой инстанции, будет иметь право подать апелляцию на это решение.

