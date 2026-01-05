Відео
Головна ТЦК Чоловік оскаржив штраф за неявку до ТЦК — чому суд схвалив позов

Чоловік оскаржив штраф за неявку до ТЦК — чому суд схвалив позов

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 10:36
У який термін ТЦК може накласти штраф за неявку по повістці
Суддя підписує вирок. Фото: Судова влада України

В Івано-Франківську чоловік звернувся до суду з проханням скасувати постанову про накладення на нього штрафу в розмірі 17 тис. гривень за неявку до Територіального центру комплектування по повістці. Суддя задовільнив позов.

Про це йдеться у рішенні суду від 30 грудня.

Читайте також:

Деталі справи

Зазначається, що чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом після того, як 13 листопада через електронний кабінет військовозобов’язаного отримав постанову, у якій начальник ТЦК наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У документі зазначалося, що чоловік не прибув за викликом до ТЦК у строк і місце, зазначені в повістці. У електронному військово-обліковому документі позивача зазначено, що відповідач звернувся до Нацполіції з приводу допущеного позивачем порушення 29 червня 2025 року.

"Тому (позивач ред.) вважає, що саме цю дату слід вважати датою виявлення відповідачем вчиненого правопорушення. Доказом того, що перебіг тримісячного строку, протягом якого на нього могло би бути накладене адміністративне стягнення має обчислюватися саме з 29 червня. Тому, строк притягнення до адміністративної відповідальності у даній справі про адміністративне правопорушення мав обчислюватися з 29 червня року по 29 вересня", — йдеться в рішенні суду.

Тому, за словами позивача, накладення штрафу в листопаді відбулося з порушенням законодавства.

Суд погодився з цими доводами та скасував постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за порушення законодавства про мобілізацію.

Представник ТЦК не скористався правом подання відзиву на позовну заяву, не надав доказів на спростування доводів позивача та інших доказів, які б підтверджували правомірність прийнятого рішення

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня проголошення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд виніс вирок жителю Тернопільщини, який поширював у Viber-групі інформацію про роботу представниців ТЦК та СП.

Також ми писали, чи треба повідомляти в ТЦК про зміну паспорта старого зразка на новий.

суд Івано-Франківськ військовий облік ТЦК та СП Нацполіція
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
