У який термін ТЦК може накласти штраф за неявку по повістці

В Івано-Франківську чоловік звернувся до суду з проханням скасувати постанову про накладення на нього штрафу в розмірі 17 тис. гривень за неявку до Територіального центру комплектування по повістці. Суддя задовільнив позов.

Про це йдеться у рішенні суду від 30 грудня.

Деталі справи

Зазначається, що чоловік звернувся до суду з адміністративним позовом після того, як 13 листопада через електронний кабінет військовозобов’язаного отримав постанову, у якій начальник ТЦК наклав на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

У документі зазначалося, що чоловік не прибув за викликом до ТЦК у строк і місце, зазначені в повістці. У електронному військово-обліковому документі позивача зазначено, що відповідач звернувся до Нацполіції з приводу допущеного позивачем порушення 29 червня 2025 року.

"Тому (позивач — ред.) вважає, що саме цю дату слід вважати датою виявлення відповідачем вчиненого правопорушення. Доказом того, що перебіг тримісячного строку, протягом якого на нього могло би бути накладене адміністративне стягнення має обчислюватися саме з 29 червня. Тому, строк притягнення до адміністративної відповідальності у даній справі про адміністративне правопорушення мав обчислюватися з 29 червня року по 29 вересня", — йдеться в рішенні суду.

Тому, за словами позивача, накладення штрафу в листопаді відбулося з порушенням законодавства.

Суд погодився з цими доводами та скасував постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень за порушення законодавства про мобілізацію.

Представник ТЦК не скористався правом подання відзиву на позовну заяву, не надав доказів на спростування доводів позивача та інших доказів, які б підтверджували правомірність прийнятого рішення

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня проголошення.

