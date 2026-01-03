Відео
Зміна паспорта — чи треба повідомляти до ТЦК

Зміна паспорта — чи треба повідомляти до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:30
Зміна паспорта - коли повідомляти до ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо громадянин змінив паспорт старого зразка на новий, йому не потрібно повідомляти про цю зміну в територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, чому таку інформацію ТЦК отримає самостійно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Зміни у паперовому документі

Згідно із вимогами законодавства, військовозобов’язані українці мають повідомляти до ТЦК про цілу низку змін у власному житті — зокрема, про зміну місця проживання, народження дітей тощо.

До юристів звернувся громадянин, який змінив паспорт старого зразка на ID‑картку.

Чоловік поцікавився, чи потрібно повідомляли про це ТЦК і вносити зміни у наявний у нього паперовий військово-обліковий документ.

"Вносити зміни до паперового військового квитка немає потреби, оскільки у Вас буде e-ВОД в "Резерв+". Адже зараз він вже повноцінно замінює паперовий", — пояснив громадянину юрист Андрій Брильов.

Повідомлення для ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив — у такій ситуації не потрібно вносити зміни до військового квитка.

Щодо повідомлення у ТЦК, то тут, зазначив Айвазян, також не потрібно робити жодних кроків.

"Дані про зміну паспорту будуть передані до Реєстру автоматично", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Додамо, ми повідомляли про те, про які зміни у житті громадянин має право не повідомляти.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
