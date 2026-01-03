Зміна паспорта - коли повідомляти до ТЦК

Зміна паспорта — чи треба повідомляти до ТЦК
Якщо громадянин змінив паспорт старого зразка на новий, йому не потрібно повідомляти про цю зміну в територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, чому таку інформацію ТЦК отримає самостійно.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Зміни у паперовому документі
Згідно із вимогами законодавства, військовозобов’язані українці мають повідомляти до ТЦК про цілу низку змін у власному житті — зокрема, про зміну місця проживання, народження дітей тощо.
До юристів звернувся громадянин, який змінив паспорт старого зразка на ID‑картку.
Чоловік поцікавився, чи потрібно повідомляли про це ТЦК і вносити зміни у наявний у нього паперовий військово-обліковий документ.
"Вносити зміни до паперового військового квитка немає потреби, оскільки у Вас буде e-ВОД в "Резерв+". Адже зараз він вже повноцінно замінює паперовий", — пояснив громадянину юрист Андрій Брильов.
Повідомлення для ТЦК
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив — у такій ситуації не потрібно вносити зміни до військового квитка.
Щодо повідомлення у ТЦК, то тут, зазначив Айвазян, також не потрібно робити жодних кроків.
"Дані про зміну паспорту будуть передані до Реєстру автоматично", — пояснив адвокат.
