Изменение паспорта - когда сообщать в ТЦК

Если гражданин сменил паспорт старого образца на новый, ему не нужно сообщать об этом изменении в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, почему такую информацию ТЦК получит самостоятельно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменения в бумажном документе

Согласно требованиям законодательства, военнообязанные украинцы должны сообщать в ТЦК о целом ряде изменений в собственной жизни — в частности, об изменении места жительства, рождении детей и тому подобное.

К юристам обратился гражданин, который сменил паспорт старого образца на ID-карту.

Мужчина поинтересовался, нужно ли уведомлять об этом ТЦК и вносить изменения в имеющийся у него бумажный военно-учетный документ.

"Вносить изменения в бумажный военный билет нет необходимости, поскольку у Вас будет e-ВОД в "Резерв+". Ведь сейчас он уже полноценно заменяет бумажный", — пояснил гражданину юрист Андрей Брылев.

Уведомление для ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил — в такой ситуации не нужно вносить изменения в военный билет.

Что касается сообщения в ТЦК, то здесь, отметил Айвазян, также не нужно делать никаких шагов.

"Данные об изменении паспорта будут переданы в Реестр автоматически", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны сообщить ТЦК, чтобы избежать штрафов.

Добавим, мы сообщали о том, о каких изменениях в жизни гражданин имеет право не сообщать.