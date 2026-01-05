Видео
Главная ТЦК Мужчина обжаловал штраф за неявку в ТЦК — почему суд одобрил иск

Мужчина обжаловал штраф за неявку в ТЦК — почему суд одобрил иск

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 10:36
В какой срок ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке
Судья подписывает приговор. Фото: Судебная власть Украины

В Ивано-Франковске мужчина обратился в суд с просьбой отменить постановление о наложении на него штрафа в размере 17 тыс. гривен за неявку в Территориальный центр комплектования по повестке. Судья удовлетворил иск.

Об этом говорится в решении суда от 30 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Отмечается, что мужчина обратился в суд с административным иском после того, как 13 ноября через электронный кабинет военнообязанного получил постановление, в котором начальник ТЦК наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

В документе отмечалось, что мужчина не прибыл по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке. В электронном военно-учетном документе истца указано, что ответчик обратился в Нацполицию по поводу допущенного истцом нарушения 29 июня 2025 года.

"Поэтому (истец ред.) считает, что именно эту дату следует считать датой выявления ответчиком совершенного правонарушения. Доказательством того, что течение трехмесячного срока, в течение которого на него могло бы быть наложено административное взыскание должно исчисляться именно с 29 июня. Поэтому, срок привлечения к административной ответственности по данному делу об административном правонарушении должен был исчисляться с 29 июня года по 29 сентября", — говорится в решении суда.

Поэтому, по словам истца, наложение штрафа в ноябре произошло с нарушением законодательства.

Суд согласился с этими доводами и отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен за нарушение законодательства о мобилизации.

Представитель ТЦК не воспользовался правом подачи отзыва на исковое заявление, не предоставил доказательств в опровержение доводов истца и других доказательств, подтверждающих правомерность принятого решения

Решение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня провозглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор жителю Тернопольщины, который распространял в Viber-группе информацию о работе представительниц ТЦК и СП.

Также мы писали, надо ли сообщать в ТЦК о смене паспорта старого образца на новый.

суд Ивано-Франковск военный учет ТЦК и СП Нацполиция
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
