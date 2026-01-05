В какой срок ТЦК может наложить штраф за неявку по повестке

Судья подписывает приговор. Фото: Судебная власть Украины

В Ивано-Франковске мужчина обратился в суд с просьбой отменить постановление о наложении на него штрафа в размере 17 тыс. гривен за неявку в Территориальный центр комплектования по повестке. Судья удовлетворил иск.

Об этом говорится в решении суда от 30 декабря.

Детали дела

Отмечается, что мужчина обратился в суд с административным иском после того, как 13 ноября через электронный кабинет военнообязанного получил постановление, в котором начальник ТЦК наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

В документе отмечалось, что мужчина не прибыл по вызову в ТЦК в срок и место, указанные в повестке. В электронном военно-учетном документе истца указано, что ответчик обратился в Нацполицию по поводу допущенного истцом нарушения 29 июня 2025 года.

"Поэтому (истец — ред.) считает, что именно эту дату следует считать датой выявления ответчиком совершенного правонарушения. Доказательством того, что течение трехмесячного срока, в течение которого на него могло бы быть наложено административное взыскание должно исчисляться именно с 29 июня. Поэтому, срок привлечения к административной ответственности по данному делу об административном правонарушении должен был исчисляться с 29 июня года по 29 сентября", — говорится в решении суда.

Поэтому, по словам истца, наложение штрафа в ноябре произошло с нарушением законодательства.

Суд согласился с этими доводами и отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен за нарушение законодательства о мобилизации.

Представитель ТЦК не воспользовался правом подачи отзыва на исковое заявление, не предоставил доказательств в опровержение доводов истца и других доказательств, подтверждающих правомерность принятого решения

Решение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня провозглашения.

