Мужчина мешал ТЦК выполнять мобилизационные мероприятия — как его наказал суд

Работники ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: ЛОТЦК и СП/Facebook

Житель Тернопольщины распространял в Viber-группе информацию о работе военнослужащих ТЦК и СП. Ближайшие годы он будет находиться на испытательном сроке.

Об этом говорится в приговоре, который Зборовский районный суд Тернопольской области принял 21 октября.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с сентября 2023 года по июнь 2025 года фигурант собирал данные о местонахождении и расположении военнослужащих ТЦК. В дальнейшем он распространял эту информацию в местной Viber-группе, где было около трех тысяч участников. Нарушитель сообщал о конкретных населенных пунктах, ориентирах и времени оповещения. Благодаря этому военнообязанные избегали встречи с представителями ТЦК и уклонялись от мобилизации.

Решение суда

Обвиняемый раскаялся и способствовал следствию. Ему назначили пять лет заключения, но заменили наказание годом испытательного срока. Также в доход государства изъяли iPhone, с помощью которой осужденный информировал население о мобилизационных мероприятиях.

Напомним, жительница Львовщины помогла военнообязанному сбежать за границу. Ее приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Кировоградщине мужчина уклонился от призыва, объяснив это тем, что содержит мать и имеет неудовлетворительное состояние здоровья. В течение трех лет он будет находиться на испытательном сроке.