Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік перешкоджав роботі ТЦК — що вирішив суд

Чоловік перешкоджав роботі ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 01:03
Чоловік заважав ТЦК виконувати мобілізаційні заходи — як його покарав суд
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: ЛОТЦК та СП/Facebook

Житель Тернопільщини поширював у Viber-групі інформацію про роботу військовослужбовців ТЦК та СП. Найближчі роки він перебуватиме на випробувальному терміні.

Про це йдеться у вироку, який Зборівський районний суд Тернопільської області ухвалив 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у період від вересня 2023 року до червня 2025 року фігурант збирав дані про місцеперебування та розташування військовослужбовців ТЦК. У подальшому він поширював цю інформацію в місцевій Viber-групі, де було близько трьох тисяч учасників. Порушник повідомляв про конкретні населені пункти, орієнтири та час оповіщення. Завдяки цьому військовозобов'язані уникали зустрічі із представниками ТЦК і ухилялися від мобілізації. 

Рішення суду 

Обвинувачений розкаявся та сприяв слідству. Йому призначили п'ять років ув'язнення, але замінили покарання роком випробувального терміну. Також у дохід держави вилучили iPhone, за допомогою якою засуджений інформував населення про мобілізаційні заходи. 

Нагадаємо, жителька Львівщини допомогла військовозобов'язаному втекти за кордон. Її засудили до двох років випробувального терміну. 

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині чоловік ухилився від призову, пояснивши це тим, що утримує мати та має незадовільний стан здоров'я. Упродовж трьох років він перебуватиме на випробувальному терміні.

суд Viber мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації