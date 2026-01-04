Чоловік заважав ТЦК виконувати мобілізаційні заходи — як його покарав суд

Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: ЛОТЦК та СП/Facebook

Житель Тернопільщини поширював у Viber-групі інформацію про роботу військовослужбовців ТЦК та СП. Найближчі роки він перебуватиме на випробувальному терміні.

Про це йдеться у вироку, який Зборівський районний суд Тернопільської області ухвалив 21 жовтня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від вересня 2023 року до червня 2025 року фігурант збирав дані про місцеперебування та розташування військовослужбовців ТЦК. У подальшому він поширював цю інформацію в місцевій Viber-групі, де було близько трьох тисяч учасників. Порушник повідомляв про конкретні населені пункти, орієнтири та час оповіщення. Завдяки цьому військовозобов'язані уникали зустрічі із представниками ТЦК і ухилялися від мобілізації.

Рішення суду

Обвинувачений розкаявся та сприяв слідству. Йому призначили п'ять років ув'язнення, але замінили покарання роком випробувального терміну. Також у дохід держави вилучили iPhone, за допомогою якою засуджений інформував населення про мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, жителька Львівщини допомогла військовозобов'язаному втекти за кордон. Її засудили до двох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Кіровоградщині чоловік ухилився від призову, пояснивши це тим, що утримує мати та має незадовільний стан здоров'я. Упродовж трьох років він перебуватиме на випробувальному терміні.