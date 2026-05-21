Заочно взяли на учет в чужом ТЦК: можно ли подать иск в суд

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Некоторые военнообязанные граждане могут обнаружить в "Резерв+", что оказались на воинском учете в другом ТЦК, не том, где они были взяты на учет. Это может быть либо технической ошибкой, либо проблемой системы в целом. Чтобы исправить эту проблему, возможно, придется идти в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет, бумажный и электронный

Гражданин Украины мужского пола должен стоять на воинском учете после достижения 17-летнего возраста. Военным учетом граждан занимаются территориальные центры комплектования.

Некоторые граждане после изменений в процессе воинского учета столкнулись с различными проблемами. Это связано, в частности, с тем, что воинский учет перешел из классического бумажного формата в электронный формат.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что он почему-то находится на учете в Счастьенском ТЦК (Луганская область). При этом, подчеркнул мужчина, он всю жизнь находится в Киеве.

Оказался на учете в постороннем ТЦК

Гражданин поинтересовался, почему так должно было произойти и что ему делать в такой ситуации. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что причины могут быть разные.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии: "Возможно, это какие-то глюки в приложении. Попробуйте перезагрузить "Резерв+".

Если же проблема не является технической, нужно решать вопрос по существу. Айвазян отметил, что иногда достаточно просто отправить заявление в ТЦК. Если же это не сработает, если даже личный визит в центр комплектования не принесет результата, подчеркнул юрист, придется идти дальше: "Вам придется подавать иск в административный суд и обжаловать действия ТЦК (нужно будет решить какого именно, после получения ответов)".

Нарушители воинского учета имеют право оплатить штраф со скидкой. Для этого нужно в "Резерв+" подтвердить признание нарушения. Но после этого обжаловать штраф уже будет невозможно.

В Украине бывают случаи, когда военнообязанные, которые имеют законное право на отсрочку, получают отказ от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Самым действенным способом защитить свои права в случае безосновательного отказа можно благодаря обжалованию этого решения в суде.