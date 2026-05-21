Тільки учасники бойових дій: ТЦК про склад груп оповіщення
До складу груп оповіщення відбирають лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій. Ті, хто лише оформлює документи, щоб отримати відповідний статус, теж можуть працювати у ТЦК та СП. За оповіщення вони не відповідатимуть — виконуватимуть інші завдання.
Про це 20 травня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.
Склад груп оповіщення
У регіональному ТЦК наголосили, що оповіщення здійснюють військові, які на власному досвіді знають, що таке війна, хто такі окупанти, що вчиняють росіяни на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська. Такі люди розуміють, чому ті, хто придатний до служби за станом здоров'я й не має підстав для відстрочки, повинен долучитися до захисту Батьківщини.
"Ці військові працюють із розуміння того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", — йдеться в повідомленні.
Також у ТЦК та СП додали, що ті, хто не брав участь у бойових діях, набудуть досвіду щодо втілення завдань у бойових підрозділах після ротації.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТЦК та СП повідомляв, що громадяни можуть опинитися на обліку не в тому військкоматі, до якого зверталися. Таке стається через технічну помилку або загальну проблему системи. Аби виправити ситуацію, можливо, доведеться звернутися до суду.
Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що затягування із проходженням ВЛК військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук. Щоб знятися з розшуку, їхати до ТЦК та СП, необов'язково. Можна зробити все дистанційно.