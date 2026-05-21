Тільки учасники бойових дій: ТЦК про склад груп оповіщення

Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

До складу груп оповіщення відбирають лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій. Ті, хто лише оформлює документи, щоб отримати відповідний статус, теж можуть працювати у ТЦК та СП. За оповіщення вони не відповідатимуть — виконуватимуть інші завдання.

Про це 20 травня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Склад груп оповіщення

У регіональному ТЦК наголосили, що оповіщення здійснюють військові, які на власному досвіді знають, що таке війна, хто такі окупанти, що вчиняють росіяни на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська. Такі люди розуміють, чому ті, хто придатний до служби за станом здоров'я й не має підстав для відстрочки, повинен долучитися до захисту Батьківщини.

"Ці військові працюють із розуміння того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", — йдеться в повідомленні.

Також у ТЦК та СП додали, що ті, хто не брав участь у бойових діях, набудуть досвіду щодо втілення завдань у бойових підрозділах після ротації.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТЦК та СП повідомляв, що громадяни можуть опинитися на обліку не в тому військкоматі, до якого зверталися. Таке стається через технічну помилку або загальну проблему системи. Аби виправити ситуацію, можливо, доведеться звернутися до суду.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що затягування із проходженням ВЛК військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук. Щоб знятися з розшуку, їхати до ТЦК та СП, необов'язково. Можна зробити все дистанційно.