Розшук за затягування ВЛК: їхати в ТЦК необов'язково
ТЦК має право оголошувати у розшук порушників військового обліку. Зокрема, такий крок можливий щодо тих, хто не завершив у визначені законом строки військово-лікарську комісію. Щоб знятися з розшуку, їхати в ТЦК необов’язково, все можна зробити дистанційно.
Штраф і розшук ТЦК
Територіальний центр комплектування не тільки займається військовим обліком громадян. ТЦК також має право здійснювати відповідні заходи щодо порушників правил військового обліку, а також загальної мобілізації у особливий період.
Першою такою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф. Якщо ж громадянин не сплатить накладений на нього штраф у визначений законом термін, його можуть оголосити у розшук.
Після цього громадянина може затримати група оповіщення територіального центру комплектування. А після затримання таку особу доставлять у відповідний ТЦК.
Розшук можна зняти через "Резерв+"
До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його оголосили у розшук. Розшук, за словами чоловіка, пов’язаний з тим, що він затягнув проходження військово-лікарської комісії.
Громадянин поцікавився, чи потрібно йому їхати до територіального центру комплектування для зняття розшуку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що це необов’язково.
Так, адвокат Євген Олександрович підкреслив: "Ні, їхати в ТЦК та СП необов’язково. Для зняття з розшуку треба оплатити штраф у застосунку "Резерв+".
Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.
Колишні обмежено придатні мали пройти повторну військово-лікарську комісію до червня 2025 року. Тих, хто не пройшов ВЛК, територіальний центр комплектування міг оголосити у розшук. На привід для оголошення у розшук не впливає електронне направлення на ВЛК.