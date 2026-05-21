Розшук за затягування ВЛК: їхати в ТЦК необов'язково

Дата публікації: 21 травня 2026 00:30
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку, де можна сплатити штраф. Фото: Новини.LIVE

ТЦК має право оголошувати у розшук порушників військового обліку. Зокрема, такий крок можливий щодо тих, хто не завершив у визначені законом строки військово-лікарську комісію. Щоб знятися з розшуку, їхати в ТЦК необов’язково, все можна зробити дистанційно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і розшук ТЦК

Територіальний центр комплектування не тільки займається військовим обліком громадян. ТЦК також має право здійснювати відповідні заходи щодо порушників правил військового обліку, а також загальної мобілізації у особливий період.

Першою такою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф. Якщо ж громадянин не сплатить накладений на нього штраф у визначений законом термін, його можуть оголосити у розшук.

Після цього громадянина може затримати група оповіщення територіального центру комплектування. А після затримання таку особу доставлять у відповідний ТЦК.

Розшук можна зняти через "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що його оголосили у розшук. Розшук, за словами чоловіка, пов’язаний з тим, що він затягнув проходження військово-лікарської комісії.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому їхати до територіального центру комплектування для зняття розшуку.  Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що це необов’язково.

Так, адвокат Євген Олександрович підкреслив: "Ні, їхати в ТЦК та СП необов’язково. Для зняття з розшуку треба оплатити штраф у застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть оголосити громадянина у розшук ТЦК без направлення на ВЛК.

Колишні обмежено придатні мали пройти повторну військово-лікарську комісію до червня 2025 року. Тих, хто не пройшов ВЛК, територіальний центр комплектування міг оголосити у розшук. На привід для оголошення у розшук не впливає електронне направлення на ВЛК.

ВЛК ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
