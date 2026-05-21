Розыск за затягивание ВВК: ехать в ТЦК необязательно

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета, где можно оплатить штраф. Фото: Новини.LIVE

ТЦК имеет право объявлять в розыск нарушителей воинского учета. В частности, такой шаг возможен в отношении тех, кто не завершил в определенные законом сроки военно-врачебную комиссию. Чтобы сняться с розыска, ехать в ТЦК необязательно, все можно сделать дистанционно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования не только занимается воинским учетом граждан. ТЦК также имеет право осуществлять соответствующие меры в отношении нарушителей правил воинского учета, а также общей мобилизации в особый период.

Первой такой санкцией является административное взыскание, то есть штраф. Если же гражданин не оплатит наложенный на него штраф в определенный законом срок, его могут объявить в розыск.

После этого гражданина может задержать группа оповещения территориального центра комплектования. А после задержания такое лицо доставят в соответствующий ТЦК.

Читайте также:

Розыск можно снять через "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что его объявили в розыск. Розыск, по словам мужчины, связан с тем, что он затянул прохождение военно-врачебной комиссии.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему ехать в территориальный центр комплектования для снятия розыска. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что это необязательно.

Так, адвокат Евгений Александрович подчеркнул: "Нет, ехать в ТЦК и СП необязательно. Для снятия с розыска надо оплатить штраф в приложении "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли объявить гражданина в розыск ТЦК без направления на ВВК.

Бывшие ограниченно годные должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до июня 2025 года. Тех, кто не прошел ВВК, территориальный центр комплектования мог объявить в розыск. На повод для объявления в розыск не влияет электронное направление на ВВК.