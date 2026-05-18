Розшук ТЦК: чи можуть оголосити без направлення на ВЛК

Перевірка громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Колишні обмежено придатні мали пройти повторну військово-лікарську комісію до червня 2025 року. Тих, хто не пройшов ВЛК, територіальний центр комплектування міг оголосити у розшук. На привід для оголошення у розшук не впливає електронне направлення на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Затримання громадянина у розшуку

Територіальний центр комплектування має право застосовувати до порушників правил військового обліку різноманітні санкції. Однією із найпоширеніших санкцій є оголошення порушника у розшук.

Оголошення громадянина у розшук може обернутися для нього низкою проблем. Це, зокрема, надає певні права групі оповіщення ТЦК.

Представники групи оповіщення, а це зазвичай поліцейські, можуть затримати громадянина, який перебуває у розшуку. Після затримання його доставляють у найближчий територіальний центр комплектування.

Направлення на ВЛК не впливає на розшук

До юристів звернувся громадянин, який раніше мав статус "обмежено придатний". Він розповів, що не вчасно пройшов повторну ВЛК після скасування статусу.

Громадянин поцікавився, чи може територіальний центр комплектування оголосити його у розшук, якщо він подасть через "Резерв+" електронну заявку на військово-лікарську комісію. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ці процеси не пов’язані між собою.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Направлення на ВЛК, оформлене через "Резерв+", не має відношення до розшуку ТЦК. Тобто, якщо в ТЦК є дані про Ваш статус "обмежено придатний" та непроходження ВЛК до 5 червня 2025 року, Вас можуть подати в розшук й за відсутності направлення на ВЛК".

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які існують способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Найпростішим та найточнішим способом перевірки є відвідування самого ТЦК. Крім того, можна звернутися до найближчого відділення поліції і там подати запит про наявність чи відсутність розшуку щодо конкретної особи.