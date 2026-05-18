Розыск ТЦК: могут ли объявить без направления на ВВК

Розыск ТЦК: могут ли объявить без направления на ВВК

Дата публикации 18 мая 2026 00:30
Проверка гражданина по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Бывшие ограниченно годные должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до июня 2025 года. Тех, кто не прошел ВВК, территориальный центр комплектования мог объявить в розыск. На повод для объявления в розыск не влияет электронное направление на ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Задержание гражданина в розыске

Территориальный центр комплектования имеет право применять к нарушителям правил воинского учета различные санкции. Одной из самых распространенных санкций является объявление нарушителя в розыск.

Объявление гражданина в розыск может обернуться для него рядом проблем. Это, в частности, предоставляет определенные права группе оповещения ТЦК.

Представители группы оповещения, а это обычно полицейские, могут задержать гражданина, который находится в розыске. После задержания его доставляют в ближайший территориальный центр комплектования.

Направление на ВВК не влияет на розыск

К юристам обратился гражданин, который ранее имел статус "ограниченно годный". Он рассказал, что не вовремя прошел повторную ВВК после отмены статуса.

Гражданин поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования объявить его в розыск, если он подаст через "Резерв+" электронную заявку на военно-врачебную комиссию. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что эти процессы не связаны между собой.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Направление на ВВК, оформленное через "Резерв+", не имеет отношения к розыску ТЦК. То есть, если в ТЦК есть данные о Вашем статусе "ограниченно годен" и непрохождении ВВК до 5 июня 2025 года, Вас могут подать в розыск и при отсутствии направления на ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие существуют способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Самым простым и точным способом проверки является посещение самого ТЦК. Кроме того, можно обратиться в ближайшее отделение полиции и там подать запрос о наличии или отсутствии розыска в отношении конкретного лица.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
