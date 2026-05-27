Санкції за порушення військового обліку: рахунки блокують не ТЦК

Співробітники ТЦК працюють з документами військовозобов’язаних. Фото: Вінницький ТЦК

Проти порушників військового обліку застосовуються різноманітні санкції. Однією із таких санкцій є блокування банківських рахунків порушника. Цей захід здійснює виконавча служба на підставі постанови ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі. На військовий облік громадянин має стати в рік свого 17-річчя.

На військовому обліку громадяни перебувають до досягнення 60 років. У деяких випадках, наприклад, через проблеми зі здоров’ям, громадянин може бути виключений з військового обліку до 60-річчя.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають цілу низку зобов’язань перед державою. Зокрема, вони повинні дотримуватись правил військового обліку і не мають їх порушувати.

Рахунки блокує виконавча служба

За порушення правил військового обліку до громадянина можуть застосовуватися різноманітні санкції. Першими санкціями розпоряджаються територіальні центри комплектування.

Такою санкцією є адміністративне стягнення, або ж штраф. Якщо порушник не сплатить штраф, то до нього можуть застосувати й серйозніші санкції, зокрема, блокування рахунків.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із порушенням військового обліку, пояснив громадянину, хто і як здійснює цей захід: "Банківський рахунок може бути заблокований виконавчою службою у разі винесення постанови керівником ТЦК щодо притягнення Вас до адміністративної відповідальності та накладання стягнення. При тому, аби така постанова потрапила до виконавчої служби, після її винесення Ви повинні не сплатити штраф в установлений строк".

Територіальний центр комплектування накладає штрафи на порушників правил військового обліку чи процесу мобілізації. Юристи пояснили, коли саме штраф ТЦК може бути переданий до виконавчої служби.

Військовозобов'язаний громадянин може скасувати штраф за порушення військового обліку через суд. Якщо судове рішення вступить в силу, повторно відкрити виконавче провадження щодо цього штрафу уже буде неможливо.