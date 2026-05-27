Санкции за нарушение воинского учета: счета блокируют не ТЦК

Сотрудники ТЦК работают с документами военнообязанных.

Против нарушителей воинского учета применяются различные санкции. Одной из таких санкций является блокировка банковских счетов нарушителя. Эта мера осуществляется исполнительной службой на основании постановления ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в Украине

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола. На воинский учет гражданин должен стать в год своего 17-летия.

На воинском учете граждане находятся до достижения 60 лет. В некоторых случаях, например, из-за проблем со здоровьем, гражданин может быть исключен с воинского учета до 60-летия.

Граждане, состоящие на воинском учете, имеют целый ряд обязательств перед государством. В частности, они должны соблюдать правила воинского учета и не должны их нарушать.

Счета блокирует исполнительная служба

За нарушение правил воинского учета к гражданину могут применяться различные санкции. Первыми санкциями распоряжаются территориальные центры комплектования.

Такой санкцией является административное взыскание, или же штраф. Если нарушитель не оплатит штраф, то к нему могут применить и более серьезные санкции, в частности, блокирование счетов.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию с нарушением воинского учета, объяснил гражданину, кто и как осуществляет эту меру: "Банковский счет может быть заблокирован исполнительной службой в случае вынесения постановления руководителем ТЦК о привлечении Вас к административной ответственности и наложении взыскания. При том, чтобы такое постановление попало в исполнительную службу, после его вынесения Вы должны не оплатить штраф в установленный срок".

Территориальный центр комплектования накладывает штрафы на нарушителей правил воинского учета или процесса мобилизации. Юристы объяснили, когда именно штраф ТЦК может быть передан в исполнительную службу.

Военнообязанный гражданин может отменить штраф за нарушение воинского учета через суд. Если судебное решение вступит в силу, повторно открыть исполнительное производство по этому штрафу уже будет невозможно.