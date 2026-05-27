В ТЦК ответили, как днепрянин оказался в коме после встречи с военными

Проверка гражданина относительно возможного розыска ТЦК.

Житель Днепра Сергей Кустодеев оказался в коме после того, как в марте работники ТЦК пытались проверить у него военно-учетные документы. По словам его жены Валентины, это произошло после того, как мужчину толкнул представитель территориального центра комплектования.

Однако у ТЦК другая версия случившегося, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Что стало причиной трагедии в Днепре

В Днепропетровске ОТЦК заявили, что инцидент произошел 25 марта 2026 года на проспекте Науки. В частности, представители ТЦК обнаружили гражданина Кустодеева, после чего представились и попросили показать военно-учетные документы. Далее, как утверждается в ответе, мужчина начал убегать.

"Оббежав строительную площадку, Сергей Кустодеев выбежал в районе магазина "Юбилейный" и без всякого контакта с уполномоченными представителями ТЦК потерял равновесие и упал, ударившись об асфальт головой. Только после этого его догнали уполномоченные представители ТЦК и предложили помощь. Обращаем внимание, что скорая помощь была вызвана именно по инициативе представителя ТЦК еще до того, как у Сергея Кустодеева существенно ухудшилось состояние здоровья", — утверждается в ответе ТЦК.

Также там добавили, что инцидент происходил на глазах у случайных очевидцев. Кроме того, следователям передали записи с нагрудных видеорегистраторов работников ТЦК и СП. Заявляется, что эти материалы подтверждают изложенную версию событий.

Отдельно в ответе отметили, что утверждение об отсутствии у Кустодеева нарушений правил воинского учета не соответствуют действительности. Заявлено, что мужчина был зарегистрирован на временно оккупированной территории, но не стал на воинский учет по новому месту жительства.

"Военнообязанный гражданин Кустодеев ранее был зарегистрирован на временно оккупированной территории Украины и в нарушение частей 3, 4 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по прибытии к новому месту жительства не стал в установленный срок на воинский учет... Кроме этого, не пользовался правом на отсрочку и в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствуют сведения о признании его непригодным по состоянию здоровья к военной службе", — говорится в ответе.

Резюмируя в Днепропетровском ОТЦК добавили, что пока не могут разглашать дополнительные подробности инцидента, поскольку продолжается досудебное расследование. Как заявляется, все имеющиеся материалы по данному факту уже переданы.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам юристов, со стороны ТЦК уже неоднократно фиксировались нарушения и есть даже случаи, когда они мобилизуют даже граждан с отсрочкой. В частности, в одном из ТЦК удалили данные о наличии отсрочки многодетного отца.

Также мы писали, что несколько дней назад правоохранители разоблачили должностных лиц ТЦК, которые фиктивно "мобилизовали" людей. В частности, чтобы сделать "успешное" выполнение плана, они делали статистику на умерших или заключенных.